Live TMW Inter, Chivu: "Rigore? Situazioni del genere capitano in ogni calcio d'angolo"

L'Inter cade a San Siro contro il Liverpool e perde la seconda partita consecutiva in Champions League. I nerazzurri vengono puniti dal rigore di Szoboszlai, a due minuti dal novantesimo e rimangono a quota 12 punti in classifica, raggiunti proprio dai Reds. Tra poco a San Siro l'allenatore dei nerazzurri Crsitian Chivu interviene nella conferenza stampa posta partita.

23.54 - comincia la conferenza stampa

Il calcio di oggi ti costringe ad allenare i giocatori in un altra maniera?

"Situazioni del genere le vedi su ogni calcio d'angolo. Bisogna trasmettere qualcosa di diverso".

Lei è contento della prestazione?

"Abbiamo avuto delle difficoltà nei primi minuti poi abbiamo trovato la chiave per uscire dalla pressione. Con le energie giuste. Non è mai semplice affrontare una squadra così fisica e con intensità. Poi non potevamo più fare i cambi perchè avevamo ancora uno slot e dovevamo provare a gestire al meglio".

C'è un problema negli scontri diretti?

"Dobbiamo fare meglio ma siamo lì. Siamo ad un punto dal primo posto ma non sappiamo dov'è la verità. In Champions siamo ancora tra le prime otto ma abbiamo altre due partite. E' ancora lunga. Ci prepariamo e facciamo del nostro meglio. Le cose non sono così drammatiche".

Notizie sugli infortuni? Dumfries come sta?

"La caviglia è ancora dolorosa. Non so ancora quali siano le prospettive, ha provato a caricare sulla caviglia ma ha ancora dolore. Oggi Calha ha sentito un dolore all'adduttore e Acerbi al flessore. Sono cose che capitano soprattutto quando non hai mai tempo di riposare. Però bisogna accettare e trovare soluzioni".

00.01 - termina la conferenza stampa