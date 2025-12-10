Focus TMW La Top 11 del Girone B di Serie C: Liverani inguaia il suo ex capitano

E’ andata in archivio la 17^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Livorno-Arezzo 2-1

Pianese-Gubbio 1-0

Bra-Campobasso 2-0

Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen 1-1

Perugia-Ternana 1-2

Torres-Pineto 1-1

Ravenna-Pontedera 2-1

Ascoli-Forlì 3-0

Carpi-Vis Pesaro 1-1

Riposa: Sambenedettese

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-4-3:

Seghetti (Livorno): più sicuro rispetto alle settimane precedenti, su Cianci il primo intervento complicato di una gara che lo ha visto protagonista sopratutto nella ripresa. Abbassa la saracinesca opponendosi alla grande su Righetti prima e Pattarello poi.

Capuano (Ternana): leader indiscusso del reparto difensivo, la sua riconferma il vero colpo del mercato estivo . Semplicemente immenso e capace anche di sfiorare il terzo gol colpendo la traversa. Un capitano vero che non ha voluto abbandonare la nave nei momenti difficili e che continua a essere uno dei migliori elementi di tutta la categoria.

Noce (Livorno): si rischia di essere ripetitivi, ma sta disputando davvero una stagione strepitosa. Anche contro la capolista Arezzo sfodera una performance da grande giocatore, stavoltaa impreziosita dal gol che vale una vittoria inaspettata alla vigilia, ma assolutamente meritata. E Venturato si gode la rinascita amaranto coincisa con il suo arrivo in panchina.

Lombardi (Carpi): lavoro forse poco appariscente, ma tremendamente efficace. Nicastro è attaccante da tenere costantemente sotto osservazione e riesce a contenerlo nel migliore dei modi mostrando senso della posizione e capacità di leggere in anticipo situazioni potenzialmente pericolose.

Tessiore (Guidonia): cambio azzeccato da parte di Ginestra che, a inizio ripresa, inserisce un calciatore tecnicamente validissimo per aumentare la pressione nella metà campo della Juventus NG. Fiducia ripagata alla grande, visto che impiega cinque minuti per segnare un grande gol in rovesciata.

La Marca (Bra): destro a giro dalla corsia mancina e sfera che si insacca all'incrocio dei pali rendendo vano il tuffo disperato di Tantalocchi. Accende la luce ogni volta che gli tocca impostare, denota spirito di sacrificio quando gli si chiede di proteggere la retroguardia.

Vallocchia (Ternana): una prodezza decide il derby con la Ternana, chissà non possa essere la svolta di una stagione sin qui altalenante anche per le note vicende societarie. Assieme a Capuano indubbiamente il miglior calciatore in queste prime 17 giornate.

Tirelli (Pianese): grande gara da parte del numero 27, sempre nel vivo del gioco e punto di riferimento imprescindibile per i compagni. Un suo guizzo consente di battere il Gubbio: palla sulla sinistra e destro secco sul quale Bagnolini non può nulla per il definitivo 1-0.

Luciani (Ravenna): forse non si è visto ancora il bomber devastante che ha trascinato il Messina, non a caso parte dalla panchina. Il suo valore, però, non è affatto in discussione. Gettato nella mischia nella ripresa per rimontare uno svantaggio del tutto inatteso, fa capire da subito di essere in giornata e segna una rete fondamentale con una spettacolare rovesciata da centravanti vero. Crescente intesa con Spini e Okaka, un terzetto potenzialmente devastante.

Gori (Ascoli): impeccabile nella gestione del pallone, fa salire la squadra con una serie id giocate tatticamente intelligentissime. Gran gol di testa per sbloccare il risultato, poi trasforma con freddezza il rigore del raddoppio.

Ferrante (Ternana): sblocca il risultato sfruttando appieno l’angolo di Durmush. Nel calcio moderno, però, un attaccante deve sacrificarsi a tutto campo anche in fase di non possesso e lui esegue alla perfezione i dettami di mister Liverani, combattendo su ogni pallone e facendo reparto da solo a cospetto di difensori molto forti fisicamente e che lo contengono a fatica.

Fabio Liverani (Ternana): stavolta vogliamo premiare lui visto che, al netto di qualche errore nel suo percorso, sta guidando una nave che si muove da mesi in acque assai agitate. Non si vince un derby in trasferta con tale autorevolezza se il gruppo non segue il tecnico.