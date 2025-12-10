Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone B di Serie C: Liverani inguaia il suo ex capitano

La Top 11 del Girone B di Serie C: Liverani inguaia il suo ex capitanoTUTTO mercato WEB
Fabio Liverani
© foto di Stefano Scarpetti
Luca Esposito
Oggi alle 07:05Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 17^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:
Livorno-Arezzo 2-1
Pianese-Gubbio 1-0
Bra-Campobasso 2-0
Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen 1-1
Perugia-Ternana 1-2
Torres-Pineto 1-1
Ravenna-Pontedera 2-1
Ascoli-Forlì 3-0
Carpi-Vis Pesaro 1-1
Riposa: Sambenedettese

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-4-3:

Seghetti (Livorno): più sicuro rispetto alle settimane precedenti, su Cianci il primo intervento complicato di una gara che lo ha visto protagonista sopratutto nella ripresa. Abbassa la saracinesca opponendosi alla grande su Righetti prima e Pattarello poi.
Capuano (Ternana): leader indiscusso del reparto difensivo, la sua riconferma il vero colpo del mercato estivo . Semplicemente immenso e capace anche di sfiorare il terzo gol colpendo la traversa. Un capitano vero che non ha voluto abbandonare la nave nei momenti difficili e che continua a essere uno dei migliori elementi di tutta la categoria.
Noce (Livorno): si rischia di essere ripetitivi, ma sta disputando davvero una stagione strepitosa. Anche contro la capolista Arezzo sfodera una performance da grande giocatore, stavoltaa impreziosita dal gol che vale una vittoria inaspettata alla vigilia, ma assolutamente meritata. E Venturato si gode la rinascita amaranto coincisa con il suo arrivo in panchina.
Lombardi (Carpi): lavoro forse poco appariscente, ma tremendamente efficace. Nicastro è attaccante da tenere costantemente sotto osservazione e riesce a contenerlo nel migliore dei modi mostrando senso della posizione e capacità di leggere in anticipo situazioni potenzialmente pericolose.
Tessiore (Guidonia): cambio azzeccato da parte di Ginestra che, a inizio ripresa, inserisce un calciatore tecnicamente validissimo per aumentare la pressione nella metà campo della Juventus NG. Fiducia ripagata alla grande, visto che impiega cinque minuti per segnare un grande gol in rovesciata.
La Marca (Bra): destro a giro dalla corsia mancina e sfera che si insacca all'incrocio dei pali rendendo vano il tuffo disperato di Tantalocchi. Accende la luce ogni volta che gli tocca impostare, denota spirito di sacrificio quando gli si chiede di proteggere la retroguardia.
Vallocchia (Ternana): una prodezza decide il derby con la Ternana, chissà non possa essere la svolta di una stagione sin qui altalenante anche per le note vicende societarie. Assieme a Capuano indubbiamente il miglior calciatore in queste prime 17 giornate.
Tirelli (Pianese): grande gara da parte del numero 27, sempre nel vivo del gioco e punto di riferimento imprescindibile per i compagni. Un suo guizzo consente di battere il Gubbio: palla sulla sinistra e destro secco sul quale Bagnolini non può nulla per il definitivo 1-0.
Luciani (Ravenna): forse non si è visto ancora il bomber devastante che ha trascinato il Messina, non a caso parte dalla panchina. Il suo valore, però, non è affatto in discussione. Gettato nella mischia nella ripresa per rimontare uno svantaggio del tutto inatteso, fa capire da subito di essere in giornata e segna una rete fondamentale con una spettacolare rovesciata da centravanti vero. Crescente intesa con Spini e Okaka, un terzetto potenzialmente devastante.
Gori (Ascoli): impeccabile nella gestione del pallone, fa salire la squadra con una serie id giocate tatticamente intelligentissime. Gran gol di testa per sbloccare il risultato, poi trasforma con freddezza il rigore del raddoppio.
Ferrante (Ternana): sblocca il risultato sfruttando appieno l’angolo di Durmush. Nel calcio moderno, però, un attaccante deve sacrificarsi a tutto campo anche in fase di non possesso e lui esegue alla perfezione i dettami di mister Liverani, combattendo su ogni pallone e facendo reparto da solo a cospetto di difensori molto forti fisicamente e che lo contengono a fatica.
Fabio Liverani (Ternana): stavolta vogliamo premiare lui visto che, al netto di qualche errore nel suo percorso, sta guidando una nave che si muove da mesi in acque assai agitate. Non si vince un derby in trasferta con tale autorevolezza se il gruppo non segue il tecnico.

Articoli correlati
Ternana, Liverani: "L'assenza dei tifosi contro il Perugia una sconfitta per il calcio"... Ternana, Liverani: "L'assenza dei tifosi contro il Perugia una sconfitta per il calcio"
Ternana, Liverani: "Abbiamo preso due gol evitabili. L'extracampo non sia un alibi"... Ternana, Liverani: "Abbiamo preso due gol evitabili. L'extracampo non sia un alibi"
Ternana, Kerrigan pronto al reintegro. Liverani: "Sarà il primo acquisto di gennaio"... Ternana, Kerrigan pronto al reintegro. Liverani: "Sarà il primo acquisto di gennaio"
Altre notizie Serie C
La Top 11 del Girone C di Serie C: Chiricò non si ferma più Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Chiricò non si ferma più
La Top 11 del Girone B di Serie C: Liverani inguaia il suo ex capitano Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Liverani inguaia il suo ex capitano
La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per la Pro Patria Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per la Pro Patria
Potenza, Di Bari su Pandolfi: "Difficile pensare che possa scendere di categoria"... Potenza, Di Bari su Pandolfi: "Difficile pensare che possa scendere di categoria"
Salernitana, occhi in Serie B per la difesa: nel mirino il figlio di un ex granata... Salernitana, occhi in Serie B per la difesa: nel mirino il figlio di un ex granata
Vicenza, Benassai: “Cammino positivo. Essere un po’ presuntuosi aiuta, senza esagerare”... Vicenza, Benassai: “Cammino positivo. Essere un po’ presuntuosi aiuta, senza esagerare”
Trapani, idea Grillo per gennaio: il difensore argentino valuta il ritorno in Italia... Trapani, idea Grillo per gennaio: il difensore argentino valuta il ritorno in Italia
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pro Patria ha esonerato Leandro Greco... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pro Patria ha esonerato Leandro Greco
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
2 Nkunku via già a gennaio? Sì se arriva un'offerta accettabile. Attenzione alla pista Arabia
3 Inter, Chivu: "Rigore? Situazioni del genere capitano in ogni calcio d'angolo"
4 Liverpool, Slot: "Forse In Premier non fischiano quel rigore, ma abbiamo meritato"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 dicembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Champions League, tutti i risultati e la classifica aggiornata: Atalanta 3^, Inter 4^
Immagine top news n.1 Altro big match perso dall'Inter, stavolta con rigorino. Il Liverpool scorda Salah e festeggia
Immagine top news n.2 Palladino fa la storia e mostra la via alla sua Atalanta: surclassati i campioni del mondo
Immagine top news n.3 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, pari e patta con la Premier: Italia sempre terza
Immagine top news n.4 Inter sfortunata e punita dal VAR: il Liverpool sbanca il Meazza, risultato finale di 0-1
Immagine top news n.5 Palladino scaccia i fantasmi di Verona: la sua Atalanta vince e convince col Chelsea, 2-1 finale
Immagine top news n.6 Dopo Spalletti, per Conte c'è Mourinho in Champions: "Un allenatore vincente, c'è poco da dire"
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti: "Ho le stesse certezze di quando sono arrivato"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Di Gennaro: "Il Milan si può giocare lo Scudetto. Gabbia è migliorato tanto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Giacomo Ferri: "Ora il Torino mi preoccupa. Vedo un atteggiamento passivo"
Immagine news Serie C n.3 Lamazza: “Catania da battere. Girone C durissimo, nessuna è squadra spacciata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, De Ketelaere e Scamacca scrivono la storia nerazzurra. I numeri
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, la crisi passa anche dalla porta: numeri in crollo quelli di David De Gea
Immagine news Serie A n.3 Di Gennaro: "Il Milan si può giocare lo Scudetto. Gabbia è migliorato tanto"
Immagine news Serie A n.4 Le sliding doors di Antonio Silva: sfida il Napoli, è stato a un centimetro dalla Juventus
Immagine news Serie A n.5 Veleni e infortuni, l'Inter cade contro il Liverpool. Calhanoglu e Acerbi ko
Immagine news Serie A n.6 Lazio, alternanza forzata Isaksen-Cancellieri: mai entrambi a disposizione per Sarri
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, Odogwu: "Col Monza punto che vale oro. Castori? Ci spinge a mille”
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Daffara si prende la porta: il club valuta il riscatto, la Juve pensa al controriscatto
Immagine news Serie B n.3 Lega Serie B sostiene “The Social Crash” per AFVS. La nota ufficiale
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, a volte ritornano. Vertice Radrizzani-Tey ad Abu Dhabi
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Cittadini: "Salvezza obiettivo primario, ma perché non sognare?"
Immagine news Serie B n.6 Bari, Cerofolini: "Dovevamo battere il Pescara. Commessi troppi errori"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Chiricò non si ferma più
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Liverani inguaia il suo ex capitano
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per la Pro Patria
Immagine news Serie C n.4 Potenza, Di Bari su Pandolfi: "Difficile pensare che possa scendere di categoria"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, occhi in Serie B per la difesa: nel mirino il figlio di un ex granata
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Benassai: “Cammino positivo. Essere un po’ presuntuosi aiuta, senza esagerare”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Champions League, i risultati della serata. Vittorie per Arsenal e Real
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Kuhl: "Il Chelsea è veloce, ma vogliamo portare a casa qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini prima del Chelsea: "Servono personalità, orgoglio e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.5 St. Polten-Juventus, le formazioni ufficiali: Canzi ne cambia 7. Girelli al centro dell'attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top11 della Serie A Women: domina l'Inter con 4 calciatrici. Segue la Lazio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere