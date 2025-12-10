Champions League, tutti i risultati e la classifica aggiornata: Atalanta 3^, Inter 4^

Sono in totale nove le partite che si sono svolte in questo martedì di Champions League. Oltre ad Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea, vediamo dunque i risultati finali delle altre sfide andate in scena.

Partita difficoltosa del Marsiglia di Roberto De Zerbi in Belgio. L'Union SG si è portato in svantaggio dopo appena 5 minuti (difesa da rivedere su Khalaili), poi i francesi hanno rimontato portandosi sull'1-3, con gol di Paixao e doppietta di Greenwood. A questo punto un'incertezza di Rulli sul tiro di Khalaili (ancora lui) ha fatto riaprire il match, che è diventato di pura sofferenza. Per ben due volte infatti è stato il VAR a rilevare fuorigiochi millimetrici ed a fare annullare così per due volte il possibile 3-3.

L'Atletico Madrid dopo essere andato sottto nel punteggio in Olanda per la rete di Til al 10' trova un fortunoso pareggio per un pasticcio della difesa rivale sul quale si è prontamente avventato Julian Alvarez. Nella ripresa ecco le reti di Hancko e Sorloth, ma la squadra di Simeone subisce all'85' il gol di Pepi che riapre tutto.

Il Barcellona ha finito il primo tempo sotto nel punteggio: una difesa decisamente disattenta e molto alta, che si è fatta perforare al 21' da Knauff. Nel secondo tempo Flick inserisce Rashford per Fermin Lopez e la mossa paga: proprio lui serve a Kounde la palla del pari, poi ancora il centrale colpisce di testa per il definitivo 2-1

In Monaco-Galatasaray l'ex Juventus Zakaria ha sbagliato un calcio di rigore sul punteggio di 0-0 facendoselo parare da Cakir. Decisivo poi Balogun per il definitivo 1-0. Vittoria in rimonta anche per il Bayern Monaco, con Lennart Karl che segna per la terza volta di fila in Europa.

I risultati delle sfide di Champions di stasera:

Kairat-Olympiacos 0-1

73' Gelson Martins (O)

Bayern-Sporting 3-1

54' aut. Kimmich (S), 65' Gnabry (B), 69' Karl (B), 77' Tah (B)

Inter-Liverpool 0-1

88' rig. Szoboszlai (L)

Atalanta-Chelsea 2-1

26' Joao Pedro (C), 55' Scamacca (A), 83' De Ketelaere (A)

Barcellona-Eintracht Francoforte 2-1

21' Knauff (E), 50' e 53' Kounde (B)

Tottenham-Slavia Praga 3-0

26' Aut. Zima (T), 50' Kudus (T), 79' Xavi Simons rig. (T)

PSV-Atletico Madrid 2-3

10' Til (P), 37' Julian Alvarez (AM), 52' Hancko (AM), 56' Sorloth (AM), 85' Pepi (P)

Union SG-Marsiglia 2-3

5' e 71' Khalaili (U), 15' Paixao (M), 41' e 58' Greenwood (M),

Monaco-Galatasaray 1-0

68' Balogun (M)

CLASSIFICA:

1. Arsenal 15 (+13)

2. Bayern 15 (+11)*

3. Atalanta 13 (+2)*

4 PSG 12 (+11)

5 Inter 12 (+8)

6 Real Madrid 12 (+7)

7 Atletico Madrid 12 (+3)*

8. Liverpool 12 (+3)*

9. Tottenham 11 (+6)*

10. Borussia Dortmund 10 (+6)

11. Chelsea 10 (+5)*

12. Manchester City 10 (+5)

13 Sporting 10 (+4)*

14. Barcellona 10 (+3)*

15. Newcastle 9 (+7)

16. Marsiglia 9 (+3)*

17. Galatasaray 9 (0)*

18. Monaco 9 (-1)*

19. PSV Eindhoven 8 (4)*

20. Leverkusen 8 (-2)

21. Qarabag 7 (-1)

22. Napoli 7 (-3)

23. Juventus 6 (0)

24. Pafos 6 (-3)

25. Union SG 6 (-8)*

26. Olympiacos 5 (-7)*

27. Club Brugge 4 (-5)

28. Athletic Bilbao 4 (-5)

29. Copenhagen 4 (-7)

30. Eintracht 4 (-8)*

31. Benfica 3 (-4)

32. Slavia Praga 3 (-9)*

33. Bodo/Glimt 2 (-4)

34. Villarreal 1 (-8)

35. Kairat 1 (-11)*

36. Ajax 0 (-15).

I risultati delle sfide di Champions di stasera:

Inter-Liverpool 0-1

88' rig. Szoboszlai (L)

Atalanta-Chelsea 2-1

26' Joao Pedro (C), 55' Scamacca (A), 83' De Ketelaere (A)

Barcellona-Eintracht Francoforte 2-1

21' Knauff (E), 50' e 53' Kounde (B)

Tottenham-Slavia Praga 3-0

26' Aut. Zima (T), 50' Kudus (T), 79' Xavi Simons rig. (T)

PSV-Atletico Madrid 2-3

10' Til (P), 37' Julian Alvarez (AM), 52' Hancko (AM), 56' Sorloth (AM), 85' Pepi (P)

Union SG-Marsiglia 2-3

5' e 71' Khalaili (U), 15' Paixao (M), 41' e 58' Greenwood (M),

Monaco-Galatasaray 1-0

68' Balogun (M)