TMW Nkunku via già a gennaio? Sì se arriva un'offerta accettabile. Attenzione alla pista Arabia

"Lasciamo perdere l'investimento... Ha qualità tecniche straordinarie, è arrivato dopo". Massimiliano Allegri, negli scorsi giorni, aveva difeso Christopher Nkunku, non certo il migliore in questo primo scorcio di campionato. Contro la Lazio in casa ha fatto una buona partita, soprattutto nei momenti decisivi. Anche lui si deve convincere che deve essere determinante, perché le qualità tecniche le ha, però noi abbiamo bisogno di giocatori e ragazzi che siano convinti di quello che fanno. Sono convinto che possa far bene".

La realtà è che Allegri vorrebbe un attaccante differente e non è detto che già a gennaio Nkunku non possa salutare. Perché ci sono alcune piste che potrebbero portarlo in Arabia Saudita, anche a titolo definitivo. Se dovesse arrivare una proposta accettabile - e che non porti una minusvalenza - ecco che il Milan la prenderà seriamente in considerazione.

Poi ci sarà un investimento su un numero nove. Questo a prescindere di come finirà la situazione fra Nkunku e Gimenez, mentre uno dei nomi può essere Lorenzo Lucca, centravanti del Napoli, differente per caratteristiche fisiche e che il club può utilizzare in maniera diversa rispetto ai calciatori attualmente già in rosa. Ricapitolando: se dovesse arrivare una proposta importante per Nkunku, probabile che possa già salutare, sei mesi dopo il suo arrivo.