Sudtirol, Odogwu: "Col Monza punto che vale oro. Castori? Ci spinge a mille”

Luca Bargellini
Oggi alle 22:19Serie B
Luca Bargellini

Porta la firma di Raphael Odogwu il gol che è valso l'1-1 al Sudtirol nel match di ieri contro il Monza. Dopo la sfida contro i brianzoli l'attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Ecco quanto riportato da TrivenetoGoal:

"Abbiamo fatto un’ottima partita con le nostre caratteristiche. Sapevamo che il Monza è una squadra più forte di noi e dovevamo metterla sulla corsa, sulla grinta. Nel primo tempo, infatti, le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Poi probabilmente nel momento in cui stavamo un po’ calando siamo riusciti a trovare il pareggio, che ci teniamo stretto".

La vittoria manca da tanto tempo: a Monza non si poteva andare pensando di vincere, ma la prossima col Bari diventa fondamentale?
“È chiaro che, se avessimo vinto, avremmo fatto un’impresa. L’obiettivo era portare via dei punti e, per me, un punto qui è oro, contro una squadra così forte e su questo campo. La prossima con il Bari è importantissima. Non è decisiva, perché siamo ancora a dicembre, ma sicuramente cercheremo di vincerla".

Qual è il quid in più che sta portando mister Castori? Come vi allena durante la settimana?
“Sicuramente la parte atletica e fisica. Non parlo solo di corsa, ma di esercitazioni ad alto ritmo e ad alta intensità: è quello che ci chiede lui. La squadra lo segue al mille per mille, perché sappiamo che dobbiamo metterla sulla corsa, sulla forza, sulla grinta. Questo è il nostro modo di restare competitivi".

