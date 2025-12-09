Salernitana, occhi in Serie B per la difesa: nel mirino il figlio di un ex granata
Complice un periodo non propriamente eccelso in termini di risultati (una sola vittoria nelle ultime sei giornate di campionato) in casa Salernitana si rincorrono già le prime voci di calciomercato.
L'ultima, in ordine cronologico, arriva attraverso SkySport e parla di un interessamento del club campano e del suo direttore sportivo, Daniele Faggiano nei confronti di Lorenzo Tosto, difensore classe 2006 di proprietà dell'Empoli.
Il ragazzo ha, poi, una ulteriore peculiarità: è il figlio di Vittorio Tosto, ex giocatore del club granata in due occasioni distinte (stagione 1993/1994 iun prestito dalla Fiorentina e nel triennio 1996-1999)
