Altro big match perso dall'Inter, stavolta con rigorino. Il Liverpool scorda Salah e festeggia

L'Inter raccoglie la seconda sconfitta in Champions League, anche questa immeritata come quella sul campo dell'Atletico Madrid, e la possibile qualificazione diretta agli ottavi di finale si fa adesso ben più dura rispetto a due partite fa. A San Siro passa 0-1 il Liverpool, capace di scordare il caso Salah, grazie a un calcio di rigore che ha generato già mille polemiche e discussioni, quando nemmeno era ancora finita la contesa. Al di là della chiamata VAR che ha fatto modificare la decisione, rimane comunque un dato che preoccupa: è un altro big match perso dall'Inter, il quinto su sei sconfitte complessive.

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, si è espresso così sul contestato episodio del rigore nella conferenza stampa post-partita: "Commento poco le decisioni arbitrali, io parlo di educazione e su quello che dobbiamo insegnare. L'arbitro l'aveva interpretata bene in partita, poi il VAR quando interviene bisogna capire le dinamiche. Bisogna accettare la decisione arbitrale, dobbiamo combattere contro le ingiustizie e pensiamo a cosa di buono vogliamo fare".

Una situazione, quella del rigore fischiato contro l'Inter, che ha portato persino Palladino, allenatore dell'Atalanta, a solidarizzare con il collega Chivu nel corso del collegamento post-partita in tv: "Ho visto il rigore, inesistente", ha chiosato rapidamente.