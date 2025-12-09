Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lega Serie B sostiene “The Social Crash” per AFVS. La nota ufficiale

Lega Serie B sostiene “The Social Crash” per AFVS. La nota ufficialeTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 19:49Serie B
Luca Bargellini

La Lega Serie B sostiene ‘The Social Crash’, la campagna ideata dall’agenzia Mynd per AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada, un progetto che denuncia con forza e originalità i rischi dell’uso improprio dello smartphone alla guida. Un tema sensibile e sempre più urgente, che la Lega ha scelto di mettere al centro del proprio impegno sociale in occasione della 16a giornata della Serie BKT, in linea con la propria missione educativa.

‘The Social Crash’ sarà protagonista negli stadi della B con diverse attivazioni, dando vita a un momento di forte coinvolgimento, trasformando gli impianti in veicoli di sensibilizzazione di messaggi di responsabilità sociale che possono scuotere le coscienze e salvare vite: led bordocampo e grafiche tv dedicate, contenuti social sui canali ufficiali della Lega Serie B, interventi degli speaker negli stadi, video sui maxischermi e spot TV nel corso delle dirette.

“La prevenzione e la sicurezza stradale sono responsabilità di tutti e il calcio, forte della sua capacità di parlare a milioni di persone, può e deve fare la propria parte – ha dichiarato il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin –. ‘The Social Crash’ riesce a tradurre un tema delicato in un linguaggio immediato e vicino ai più giovani, che vivono quotidianamente nei social e rischiano talvolta di sottovalutare i pericoli della distrazione al volante. Siamo orgogliosi di sostenere Mynd e AFVS in questa campagna di sensibilità e di portare questo messaggio nei nostri stadi, perché ogni partita può diventare occasione di consapevolezza e tutela della vita.”
“La nostra idea creativa nasce da un’urgenza concreta e poter condividere questo messaggio negli stadi della Lega Serie B, luoghi in cui ogni settimana si incontrano giovani e famiglie, rappresenta un’opportunità significativa”, commenta Roberto Ferrario, Direttore Creativo di Mynd.

“Siamo grati alla Lega Serie B per aver scelto di dare spazio e risonanza a un tema che riguarda la sicurezza di tutti. Lo smartphone è oggi una delle principali cause di morte sulle nostre strade. Con ‘The Social Crash’

Articoli correlati
Frosinone, Cittadini: "Salvezza obiettivo primario, ma perché non sognare?" Frosinone, Cittadini: "Salvezza obiettivo primario, ma perché non sognare?"
Il Monza cerca il pieno di tifosi: al via l'abbonamento per il girone di ritorno Il Monza cerca il pieno di tifosi: al via l'abbonamento per il girone di ritorno
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 15ª giornata: Mignani primo. Alvini... Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 15ª giornata: Mignani primo. Alvini supera Sottil
Altre notizie Serie B
Lega Serie B sostiene “The Social Crash” per AFVS. La nota ufficiale Lega Serie B sostiene “The Social Crash” per AFVS. La nota ufficiale
Sampdoria, a volte ritornano. Vertice Radrizzani-Tey ad Abu Dhabi Sampdoria, a volte ritornano. Vertice Radrizzani-Tey ad Abu Dhabi
Frosinone, Cittadini: "Salvezza obiettivo primario, ma perché non sognare?" Frosinone, Cittadini: "Salvezza obiettivo primario, ma perché non sognare?"
Bari, Cerofolini: "Dovevamo battere il Pescara. Commessi troppi errori" Bari, Cerofolini: "Dovevamo battere il Pescara. Commessi troppi errori"
Spezia, Artistico: "Mettiamo un mattone dopo l'altro. Il mio inizio difficile è alle... Spezia, Artistico: "Mettiamo un mattone dopo l'altro. Il mio inizio difficile è alle spalle"
Spezia, tre anni e mezzo dopo riecco Verde: l'ultimo assist in bianco era datato... Spezia, tre anni e mezzo dopo riecco Verde: l'ultimo assist in bianco era datato 2022
Calvarese sul gol annullato in Reggiana-Mantova: "Palla non cambia giro. Come a Verona"... Calvarese sul gol annullato in Reggiana-Mantova: "Palla non cambia giro. Come a Verona"
Reggiana, volto nuovo in difesa. L'ex Rimini Lepri firma fino al 30 giugno 2028 UfficialeReggiana, volto nuovo in difesa. L'ex Rimini Lepri firma fino al 30 giugno 2028
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
4 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
5 Acquisti sbagliati e spese sciagurate, Tuttosport titola: "300 milioni per smontare la Juve"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dopo Spalletti, per Conte c'è Mourinho in Champions: "Un allenatore vincente, c'è poco da dire"
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti: "Ho le stesse certezze di quando sono arrivato"
Immagine top news n.2 Milan-Como a Perth verso il no: arbitri e definizione “Serie A”. Le due condizioni
Immagine top news n.3 Milan, sospiro di sollievo per Leao: escluse lesioni, il punto dopo gli esami odierni
Immagine top news n.4 Mourinho su Conte: "Esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte"
Immagine top news n.5 Milan-Como verso il no definitivo all'Australia. Le due date in cui si potrebbe giocare a San Siro
Immagine top news n.6 Balotelli: "Aspetto sempre la Serie A. Mondiale? Lo sognerei anche a 50 anni"
Immagine top news n.7 La Juventus e Spalletti sorridono: Bremer è finalmente tornato in gruppo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: “Catania da battere. Girone C durissimo, nessuna è squadra spacciata"
Immagine news Serie C n.2 Colavitto: “Nel B l’Ascoli può ancora rientrare. Torres e Perugia? Situazioni delicate”
Immagine news Serie A n.3 Scudetto, è lotta a tre tra Milan, Napoli e Inter? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus in Champions col Pafos, Spalletti annuncia: "Zhegrova giocherà dall'inizio"
Immagine news Serie A n.2 Luis Henrique sulle ali di Pisa e Como: ecco la grande occasione in Inter-Liverpool
Immagine news Serie A n.3 Lucca verso l'uscita? Il Napoli ci pensa. Dipende da infortuni, Milan e Roma osservano
Immagine news Serie A n.4 Tra poco Atalanta-Chelsea, Maresca: "Estevao fuori per scelta tecnica"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Percassi: "Ospitare il Chelsea a Bergamo mi rende orgoglioso"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta-Chelsea, a Bergamo c'è anche Bonucci: ecco gli italiani in campo da seguire
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lega Serie B sostiene “The Social Crash” per AFVS. La nota ufficiale
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, a volte ritornano. Vertice Radrizzani-Tey ad Abu Dhabi
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Cittadini: "Salvezza obiettivo primario, ma perché non sognare?"
Immagine news Serie B n.4 Bari, Cerofolini: "Dovevamo battere il Pescara. Commessi troppi errori"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Artistico: "Mettiamo un mattone dopo l'altro. Il mio inizio difficile è alle spalle"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, tre anni e mezzo dopo riecco Verde: l'ultimo assist in bianco era datato 2022
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Patria, nota del club: "Nessun aumento di quota Finnat. Cessione solo a interlocutori seri”
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: “Catania da battere. Girone C durissimo, nessuna è squadra spacciata"
Immagine news Serie C n.3 Catania, spunta una contropartita per vincere il duello con la Salernitana per Bruzzaniti
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Giudice Sportivo. Inibiti due ds. Due giornate a Turati. Out 14 giocatori
Immagine news Serie C n.5 Colavitto: “Nel B l’Ascoli può ancora rientrare. Torres e Perugia? Situazioni delicate”
Immagine news Serie C n.6 Picerno, in arrivo un centrocampista argentino: accordo vicino con Muscia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Kuhl: "Il Chelsea è veloce, ma vogliamo portare a casa qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini prima del Chelsea: "Servono personalità, orgoglio e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.4 St. Polten-Juventus, le formazioni ufficiali: Canzi ne cambia 7. Girelli al centro dell'attacco
Immagine news Calcio femminile n.5 La Top11 della Serie A Women: domina l'Inter con 4 calciatrici. Segue la Lazio
Immagine news Calcio femminile n.6 Rodman può sbarcare in Europa: il braccio di ferro con la NWSL la spinge lontano dagli USA
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?