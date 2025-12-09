Lega Serie B sostiene “The Social Crash” per AFVS. La nota ufficiale

La Lega Serie B sostiene ‘The Social Crash’, la campagna ideata dall’agenzia Mynd per AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada, un progetto che denuncia con forza e originalità i rischi dell’uso improprio dello smartphone alla guida. Un tema sensibile e sempre più urgente, che la Lega ha scelto di mettere al centro del proprio impegno sociale in occasione della 16a giornata della Serie BKT, in linea con la propria missione educativa.

‘The Social Crash’ sarà protagonista negli stadi della B con diverse attivazioni, dando vita a un momento di forte coinvolgimento, trasformando gli impianti in veicoli di sensibilizzazione di messaggi di responsabilità sociale che possono scuotere le coscienze e salvare vite: led bordocampo e grafiche tv dedicate, contenuti social sui canali ufficiali della Lega Serie B, interventi degli speaker negli stadi, video sui maxischermi e spot TV nel corso delle dirette.

“La prevenzione e la sicurezza stradale sono responsabilità di tutti e il calcio, forte della sua capacità di parlare a milioni di persone, può e deve fare la propria parte – ha dichiarato il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin –. ‘The Social Crash’ riesce a tradurre un tema delicato in un linguaggio immediato e vicino ai più giovani, che vivono quotidianamente nei social e rischiano talvolta di sottovalutare i pericoli della distrazione al volante. Siamo orgogliosi di sostenere Mynd e AFVS in questa campagna di sensibilità e di portare questo messaggio nei nostri stadi, perché ogni partita può diventare occasione di consapevolezza e tutela della vita.”

“La nostra idea creativa nasce da un’urgenza concreta e poter condividere questo messaggio negli stadi della Lega Serie B, luoghi in cui ogni settimana si incontrano giovani e famiglie, rappresenta un’opportunità significativa”, commenta Roberto Ferrario, Direttore Creativo di Mynd.

“Siamo grati alla Lega Serie B per aver scelto di dare spazio e risonanza a un tema che riguarda la sicurezza di tutti. Lo smartphone è oggi una delle principali cause di morte sulle nostre strade. Con ‘The Social Crash’