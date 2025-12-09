Avellino, Daffara si prende la porta: il club valuta il riscatto, la Juve pensa al controriscatto
La crescita di Giovanni Daffara non passa più inosservata. Il giovane portiere classe 2004, protagonista di una prestazione brillante contro il Venezia, si è ormai imposto come titolare dell’Avellino, scalzando Anthony Iannarilli nelle gerarchie tecniche. Una scelta che sta ripagando, visto il rendimento sempre più convincente del ragazzo arrivato in estate in prestito dalla Juventus.
Secondo quanto riportato da TuttoAvellino.it, il club irpino sta valutando seriamente l’idea di esercitare il diritto di riscatto a fine stagione. La società bianconera, però, non sembrerebbe intenzionata a perdere il controllo del cartellino e ha inserito un’opzione di controriscatto: una clausola che permette alla società di riportare il portiere a Torino, qualora lo ritenessero pronto per un salto di categoria.
Un’ipotesi tutt’altro che remota. Daffara potrebbe addirittura essere preso in considerazione per la prima squadra nella prossima stagione, a conferma del grande percorso di maturazione compiuto in questi mesi.