Palladino fa la storia e mostra la via alla sua Atalanta: surclassati i campioni del mondo

Impresa storica dell'Atalanta di Palladino, che va sotto 0-1 col Chelsea di Maresca per poi ribaltarlo con merito nella ripresa. Grande prestazione, a livello di qualità e intensità, per la squadra nerazzurra, che si è messa subito alle spalle la scoppola presa a Verona travolgendo i campioni del mondo. Due i protagonisti principali: De Ketelaere, autore di un gol e di un assist, e Scamacca, al quarto sigillo in stagione. Decisiva anche la prova difensiva di Kolasinac, il cui ritorno dal 1' ha ridato grande solidità alla retroguardia della Dea (leggi qui le pagelle di TMW).

L'analisi di Palladino

"Ho parlato alla squadra e dobbiamo renderci conto che noi dobbiamo essere questi: intensi, aggressivi e concentrati. Abbiamo affrontato una squadra forte e dobbiamo cercare. Sono molto felice di aver visto una squadra compatta e che abbia reagito nonostante lo svantaggio: abbiamo regalato ai tifosi una serata storica. Ora dobbiamo riprenderci in campionato".

La risposta di Maresca

"Abbiamo affrontato una squadra aggressiva. Non abbiamo concesso tanto, poi è chiaro che i gol hanno cambiato completamente la gara. Quello che dobbiamo fare è vincere la prossima gara. La partita è finita e dobbiamo concentrarci soltanto sulla partita di sabato per riscattarci nella maniera migliore. Dobbiamo pensare partita per partita: è chiaro che per entrare tra le prime 8 serve vincere due gare".