Dopo Spalletti, per Conte c'è Mourinho in Champions: "Un allenatore vincente, c'è poco da dire"

Vigilia di Champions League per il Napoli, che dopo il successo in campionato contro la Juventus fa visita al Benfica di José Mourinho. Ecco le parole di Antonio Conte a Sky Sport in vista della gara di Lisbona, match della sesta giornata della League Phase: "Andiamo ad affrontare una squadra in salute in uno stadio molto caldo. Veniamo da buone prestazioni sul campo, c'è ancora un giorno di recupero, sappiamo che servirà una gara bella intensa e con tanta energia".

McTominay come sta? E David Neres? "E' un momento dove i giocatori stanno dimostrando senso di responsabilità, i ragazzi hanno dato piena disponibilità. Quelli dell'ultima partita ci sono tutti".

Sarà l'ottavo incrocio contro Mourinho. "E' sempre un piacere quando si incontrano le sue squadre. Un allenatore vincere, c'è poco da dire. Sarà un piacere incontrarlo e salutarlo domani".

La gara contro la Juventus. "E' stata una partita giocata a ritmi molto intensi, noi stiamo lavorando su questo concetto da un po'. Cerchiamo di pressare perché come dico sempre ai ragazzi 'correndo in avanti si difende meglio'. Domani dobbiamo avere voglia di non lasciare neanche un centimetro in campo. Dobbiamo cercare più energie possibili e fare una partita intensa, il Benfica viene anche da una bella gara giocata venerdì contro lo Sporting CP e sappiamo le difficoltà di questo campo. Dobbiamo uscire dal campo senza recriminazioni".