Focus TMW La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa al discorso promozione?

E’ andata in archivio la 23^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Carpi – Ternana 0-1

Torres – Bra 1-1

Ravenna – Guidonia Montecelio 2-1

Sambenedettese – Pianese 0-2

Arezzo – Juventus Next Gen 1-0

Ascoli – Perugia 2-1

Gubbio-Forlì 2-0

Livorno-Vis Pesaro 2-1

Pineto-Campobasso 1-0

Riposa: Pontedera

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Venturi (Arezzo): porta inviolata da 330 minuti e questo dato è sufficiente per inserirlo nella nostra formazione tipo. La Juventus NG ha tanta qualità e ci deve mettere i guantoni per dire di no ad Anghelè. Nel finale arrivano palloni in area a ripetizione e non sbaglia mai i tempi dell’uscita.

Curado (Ascoli): la sua presenza al centro della difesa non passa mai inosservata, ancora una volta ci mette una pezza nei momenti più delicati avviando finanche l’azione del gol sfiorandolo in prima persona con un colpo di testa disinnescato miracolosamente da Gemello.

Chiosa (Arezzo): sta disputando una stagione semplicemente straordinaria, dietro il primo posto degli amaranto c’è tanto di un difensore che sta garantendo una media voto nettamente di categoria superiore. Insuperabile nell’uno contro uno, la sua esperienza contiene bene i giovani terribili di Brambilla.

Noce (Livorno): sentiremo parlare di questo calciatore. Attento, concreto, sempre sul pezzo, estremamente concentrato e bravo a presidiare la zona di competenza. Buona gara anche contro la Vis Pesaro, cresce l’intesa con Baldi.

Esposito (Ravenna): a prescindere da come finirà la stagione è facile prevedere sarà l’uomo copertina. Il vero leader dello spogliatoio, il beniamino del pubblico del Benelli. Un difensore vecchio stile, visto che recupera tanti palloni, si fa rispettare nel gioco aereo, ma ha anche tanta eleganza quando deve impostare. E da un suo colpo di testa nasce l’azione del definitivo 2-1.

Vallocchia (Ternana): la vittoria di Carpi consente alla formazione di Liverani di respirare un po’ in un momento delicato come quello del mercato e con tante voci sul futuro del club che stanno condizionando sin dai mesi estivi. Premiamo ancora una volta lui perché è un autentico trascinatore. Nella ripresa partecipa maggiormente alla fase offensiva creando pericoli quando parte dalla sinistra e poi si accentra.

Sala (Torres): centrocampista offensivo adattabile anche come esterno offensivo, un calciatore interessante che ha permesso ai sardi di evitare una dolorosa sconfitta casalinga contro il Bra. Inserimento perfetto dalle retrovie e conclusione non bella, ma assolutamente efficace che si insacca alle spalle del portiere.

Lombardi (Pineto): vittoria “sporca”, ma molto preziosa per la compagine di Tisci. Un 1-0 sofferto al netto della superiorità numerica per oltre 60 minuti. Premiamo lui perché ha disputato un grande primo tempo, con un bel tiro dalla distanza con cui ha sfiorato il raddoppio. Tanto sacrificio nella ripresa.

D’Uffizi (Ascoli): come sempre è particolarmente attivo, si muove su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento affinando l’intesa con un altro giocatore di qualità come Rizzo Pinna. Segna la nona rete stagionale, doppia cifra ormai a un passo.

Fabrizi (Pianese): atteggiamento tattico molto prudente e squadra molto abbottonata per contenere le sortite offensive di una Sambenedettese sempre insidiosa al Riviera delle Palme. La classica gara in cui l’attaccante è chiamato a fare un super lavoro. Il suo spirito di sacrificio viene ripagato dal gol del vantaggio a 15 minuti dalla fine: stop e pallone all’angolino per tre punti dal valore immenso.

Di Massimo (Gubbio): il derby vinto a Perugia consente alla squadra di Di Carlo di scendere in campo con maggiore serenità, il gol in avvio dell’attaccante conferma che la squadra abbia ritrovato autostima. Suo anche l’assist per Zallu.

Christian Bucchi (Arezzo): il margine di vantaggio sul Ravenna inizia a essere considerevole. E’ fautore di un calcio offensivo, ma quest’anno lo stiamo riscoprendo abile anche a rendere granitiche le difese. E contro la Juventus NG non era assolutamente facile.