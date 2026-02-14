Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta

La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione direttaTUTTO mercato WEB
Marco Chiosa
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Luca Esposito
Oggi alle 07:05Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 26^ giornata (turno infrasettimanale) nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:
Forlì - Pontedera 2-0
Guidonia Montecelio - Bra 1-1
Juventus NG - Sambenedettese 4-2
Ascoli - Torres 2-2
Campobasso - Livorno 1-2
Carpi - Arezzo 0-1
Gubbio - Vis Pesaro 1-0
Pianese - Perugia 2-1
Ternana - Ravenna 2-0
Riposa – Pineto

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il :

Franzini (Bra): a volte si può restare quasi inoperosi e poi decidere le sorti di una gara a tempo scaduto. E’ quello che capita a lui, portiere dai riflessi felini che – al 96’ – toglie dall’angolino un pallone colpito di testa da Zuffel strozzando il gola l’urlo del gol a un Guidonia già in procinto di esultare. Una parata strepitosa.
Maestrelli (Ternana): una prova sontuosa. Non ci sono altri aggettivi che potrebbero definire meglio una prestazione davvero di alto livello da parte del difensore rossoverde, perfetto in marcatura su tutti i forti attaccanti di un Ravenna non a caso tornato in Emilia Romagna con zero punti e zero reti segnate.
Chiosa (Arezzo): prima fuga stagionale per gli amaranto che, approfittando del momentaccio del Carpi, vincono per 0-1 su un campo ostico per tutti allungando in modo forse definitivo il vantaggio sul Ravenna e sull’Ascoli. Premiamo lui perché la retroguardia continua a subire pochissimi gol e a concedere quasi nulla agli avversari di turno.
Camporese (Livorno): che sia un calciatore di grande livello per la categoria non c’era dubbio alcuno, ma nessuno avrebbe immaginato un esordio di tale spessore. Ha già fatto la differenza a Campobasso, figuriamoci quanto potrà essere decisivo quando sarà al 100% della forma. Nel finale grande salvataggio su Bifulco.
Tessiore (Guidonia): uno dei gol più belli della giornata, un destro al volo dalla distanza grazie al quale trasforma un pallone vagante in una prodezza che vale il provvisorio 1-0. Non basta per portare a casa la vittoria, ma davvero una prestazione importante per il centrocampista.
Milanese (Ascoli): campionato sin qui dia altissimo livello per un calciatore che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo a prescindere dallo schieramento tattico. Va vicino al gol del pareggio, poi segna la sesta rete in campionato aiutando la squadra quantomeno a evitare la sconfitta casalinga.
Varone (Gubbio): chissà che a Salerno non stiano iniziando a rimpiangerlo, visto che in terra umbra sta già facendo la differenza. Il fatto che abbia giocato quasi 180 minuti in pochi giorni conferma che fisicamente e mentalmente è al top, del resto stiamo parlando di un calciatore che in questa categoria ha pochi eguali per esperienza e carisma. La piazza giusta per rilanciarsi dopo l’incomprensibile ostracismo di mister Raffaele.
Bertini (Pianese): è vero che una deviazione di Dell’Orco rende imprendibile la sua conclusione, ma ha avuto la bravura di liberarsi del diretto marcatore e di coordinarsi al meglio per calciare a rete. Con un Perugia stranamente basso e poco propositivo ecco che il mediano di casa ha potuto prendere il pallino del gioco in mano dettando i tempi con sapienza e acume tattico.
Malagrida (Livorno): 22 anni, ma non sente affatto il peso di una maglia di prestigio come quella dei toscani. Anzi, è lui a prendere per mano i compagni trascinandoli verso un successo che alimenta addirittura le speranze playoff. Gol, assist e uno sfiancante lavoro a tutto campo quando c’è da sacrificarsi in copertura.
Guerra (Juventus NG): primo tempo orribile da parte della Sambenedettese, i bianconeri ne approfittano e offrono un calcio champagne che raramente si vede in questa categoria. Del resto presa singolarmente è una squadra che ai playoff può giocarsela davvero alla pari con tutti. Gunduz inventa, lui capitalizza: doppietta da centravanti vero.
Dubickas (Ternana): aveva bisogno di rifiatare un pochino e mister Liverani decide di farlo partire dalla panchina. Entra nella ripresa e timbra il cartellino con un gol meraviglioso dalla distanza che fa esplodere il Liberati…e i tifosi dell’Arezzo.
Christian Bucchi (Arezzo): a breve emulerà il Vicenza che, nel girone A, ha fatto il vuoto da tempo. Si sta dando troppo per scontato aver preso il largo rispetto a una squadra blasonata come l’Ascoli e a un Ravenna che non ha lesinato sforzi economici in questi mesi. La vittoria di Carpi è un ennesimo esame di maturità superato, da capolista vera.

Articoli correlati
La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa al discorso promozione? La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa al discorso promozione?
Arezzo, Chiosa: "L'obiettivo è chiaro nella nostra mente. Bello competere per i primi... Arezzo, Chiosa: "L'obiettivo è chiaro nella nostra mente. Bello competere per i primi posti"
Arezzo, Chiosa resta: il difensore ha rinnovato il suo contratto fino al 2027 Arezzo, Chiosa resta: il difensore ha rinnovato il suo contratto fino al 2027
Altre notizie Serie C
La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta... Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno... Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno
Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"... Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"
Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà... Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà del club
Serie C, Giudice Sportivo Girone B: cinque gli squalificati. E per recidività in... Serie C, Giudice Sportivo Girone B: cinque gli squalificati. E per recidività in ammonizioni
Mandorlini, la prima al Ravenna con la Juve NG. Che ha stroncato l'esordio del tecnico... Mandorlini, la prima al Ravenna con la Juve NG. Che ha stroncato l'esordio del tecnico della Samb
Annata in salita per Braglia: adesso, il compito di portare alla salvezza il Pontedera... Annata in salita per Braglia: adesso, il compito di portare alla salvezza il Pontedera
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
2 Hiljemark più giovane di Modric: "Luka grande giocatore, ma fino al gol avevamo fatto bene"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 febbraio
4 L'emergenza infortuni costringe Conte agli esperimenti: Gutierrez provato a centrocampo
5 Locatelli carica la Juventus verso l'Inter. Ma l'attenzione bianconera è tutta su Khephren Thuram
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Modric si veste da Cupido e regala ad Allegri il -5 dall'Inter: cosa ci lascia Pisa-Milan 1-2
Immagine top news n.1 Locatelli carica la Juventus verso l'Inter. Ma l'attenzione bianconera è tutta su Khephren Thuram
Immagine top news n.2 Chivu cerca il primo acuto contro le big. Con un Barella e un Chalanoglu in più per la Juventus
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.4 Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric fuoriclasse eterno, Loyola si sblocca. Fullkrug flop
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan accorcia sull'Inter e va a -5, il Pisa resta ultimo
Immagine top news n.6 Allegri a Pisa sfata un doppio tabù: ci pensa San Luka Modric a salvare il Milan col 2-1 all'85'
Immagine top news n.7 Lazio, tegola Pedro: dovrà fermarsi per un mese causa trauma distorsivo-contusivo alla caviglia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Una e una sola cosa: il Milan doveva solo fare in modo di aspettare. Precisazione su Rabiot
Immagine news Serie A n.2 Torino, Baroni ha già eguagliato Vanoli: sei sconfitte in casa. Ma mancano 7 gare...
Immagine news Serie A n.3 Rivali sempre, amanti mai. San Siro illumina Inter-Juve, notte per cuori forti
Immagine news Serie A n.4 Spalletti spera nel recupero di Thuram: l’alternativa è Koopmeiners
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Sarri vuole continuità dopo Bologna: chance per Noslin e Dele-Bashiru
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 febbraio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Cesena-Venezia: obiettivo riscatto. La capolista cerca punti pesanti al "Manuzzi"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per spiccare il volo. Cercano punti i virgiliani
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato utile di fila
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Palermo-Entella: rosanero favoriti, ma attenzione ai liguri
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Modena-Carrarese: al 'Braglia' in palio punti pesantissimi
Immagine news Serie B n.6 Palermo-Entella, i convocati di Inzaghi: Peda stringe i denti ed è aggregato al gruppo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno
Immagine news Serie C n.4 Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"
Immagine news Serie C n.5 Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà del club
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Giudice Sportivo Girone B: cinque gli squalificati. E per recidività in ammonizioni
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"
Immagine news Calcio femminile n.2 Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America
Immagine news Calcio femminile n.3 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…