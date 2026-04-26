Arezzo, Chiosa: "Un sogno diventato realtà. Ecco qual è stata la svolta della stagione"

Grande emozione nelle parole del capitano dell’Arezzo, Marco Chiosa, intervenuto in sala stampa dopo il traguardo raggiunto dalla squadra.

“Prima di essere calciatori siamo uomini - ha dichiarato -. Se ripenso al mio percorso, non ho avuto grandi soddisfazioni in passato. Questo risultato è il coronamento di un sogno iniziato tre anni fa”. Un successo che ha un valore speciale anche a livello personale: “Indossare la fascia in una giornata così è un’emozione enorme. Forse non ci rendiamo ancora conto di quello che abbiamo fatto”.

Il difensore ha poi sottolineato come questo traguardo debba rappresentare un nuovo punto di partenza: “Adesso dobbiamo goderci questa soddisfazione, ma allo stesso tempo essere consapevoli che da qui si costruisce il futuro”.

Sull’episodio chiave della stagione, Chiosa non ha dubbi: “L’annullamento del gol di Eusepi è stato determinante. Siamo passati da una tragedia sportiva a una svolta improvvisa. Quello è stato il momento che ci ha fatto cambiare marcia”.

Il capitano ha poi ricordato le difficoltà affrontate: “Durante la stagione abbiamo vissuto alti e bassi e sentivamo la pressione di stare davanti. Dopo San Benedetto si è azzerato tutto, era come un mini torneo di tre partite e molti ci davano per spacciati”.

Infine, il riconoscimento alla squadra e ai tifosi: “Abbiamo reagito alla grande, liberandoci dalle responsabilità e dominando. Con il supporto della nostra gente avremmo potuto fare ancora più punti, ma quello che conta è aver raggiunto questo traguardo insieme”.