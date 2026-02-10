Il Milan tornerà all'assalto per Kean in estate? Emissari rossoneri al Franchi

Si è da poco concluso il mercato di gennaio, ma alcune squadre non hanno ancora risolto alcuni problemi. C'è chi ha rimandato la cosa e chi ha cercato di tamponare, mettere una toppa, che però potrebbe andare bene nell'immediato, in attesa di un vero rinforzo da inseguire la prossima estate. Il Milan per esempio inseguiva un centravanti di primo livello e ha preso Niclas Fullkrug, per poi inseguire invano Jean-Philippe Mateta, prima di lasciare la presa nelle ultime ore di mercato alla luce di ciò che è emerso dalle visite mediche.

È chiaro dunque che i rossoneri fra qualche mese avranno nuovamente come priorità quella di inserire un nuovo giocatore di livello in quel reparto e le ipotesi già non mancano. Nella lista di Igli Tare secondo quanto riporta Tuttosport non manca il nome di Moise Kean, che ha una clausola da 62 milioni di euro con la quale potrebbe partire, attivabile dall'1 al 15 luglio. Dopo tale periodo però, se nessuno dovesse presentarsi con questa cifra e soddisfare le eventuali richieste del giocatore, chi lo vuole può puntare a trattare con la Fiorentina, come potrebbe fare il Diavolo.

In tal senso il quotidiano fa sapere che nella sfida giocata sabato dai viola contro il Torino, al Franchin, non sia passata inosservata la presenza di un emissario del Milan sugli spalti. Presenza giustificabile proprio con la volontà di seguire da vicino il centravanti italiano.