Serie C, Girone B: gli arbitri della 26ª giornata. Carpi-Arezzo al sig. Ursini di Pescara
Come ormai noto, si giocherà in turno infrasettimanale la 26ª giornata del campionato di Serie C (CLICCA QUI per il programma del turno), e dopo le designazioni arbitrali del Girone A e del Girone C, è il turno di quelle del Girone B, che scenderà in campo nella giornata di giovedì. Di seguito, ecco l'elenco delle varie designazioni:
GIRONE B
Ascoli-Torres: Francesco Zago di Conegliano (Roncari-Cantatore. IV Ufficiale: Di Ciccio. Operatore FVS: Gasparini)
Campobasso-Livorno: Lucio Felice Angelillo di Nola (Cardinali-Rossini. IV Ufficiale: Vingo. Operatore FVS: Spatrisano)
Carpi-Arezzo: Cristiano Ursini di Pescara (Di Meo-Capriuolo. IV Ufficiale: Guitaldi. Operatore FVS: Rosania)
Forlì-Pontedera: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata (Fenzi-Brizzi. IV Ufficiale: D'Eusanio. Operatore FVS: Rignanese)
Gubbio-Vis Pesaro: Enrico Gemelli di Messina (D’Ascanio-Meraviglia. IV Ufficiale: Colelli. Operatore FVS: Singh)
Guidonia Montecelio-Bra: Davide Cerea di Bergamo (Palermo-Posteraro. IV Ufficiale: Di Francesco. Operatore FVS: Cirillo)
Juventus Next Gen-Sambenedettese: Gioele Iacobellis di Pisa (Pignatella-Carella. IV Ufficiale: Vailati. Operatore FVS: Russo)
Pianese-Perugia: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Romaniello-Valcaccia. IV Ufficiale: Caruso. Operatore FVS: Starnini)
Ternana-Ravenna: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato (Della Mea-Andreano. IV Ufficiale: Ubaldi. Operatore FVS: Raccanello)
