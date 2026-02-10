Torna in campo la Serie B: tra stasera e domani si gioca la 24ª giornata. Il programma
Neppure il tempo di archiviare le fatiche del weekend che la Serie B torna in campo, perché si giocherà in turno infrasettimanale la 24ª giornata del torneo cadetto, che prenderà il via questa sera alle 19:00 con un atteso Sampdoria-Palermo; alle ore 20:00, poi altre cinque gare, mentre le restanti quattro si giocheranno nella giornata di domani, mercoledì 11 febbraio. Anche in quel caso, un solo confronto alle ore 19:00, i restanti tre prenderanno invece il via un'ora più tardi.
Intanto, andiamo a guardare anche quello che è il programma di suddetto turno:
24ª GIORNATA
Martedì 10 febbraio 2026
Ore 19.00 - Sampdoria – Palermo
Martedì 10 febbraio 2026
Ore 20.00 - Padova - Carrarese
Ore 20.00 - Pescara - Catanzaro
Ore 20.00 - Reggiana – Mantova
Ore 20.00 - Venezia – Modena
Ore 20.00 - Virtus Entella - Cesena
Mercoledì 11 febbraio 2026
Ore 19.00 - Sudtirol – Monza
Mercoledì 11 febbraio 2026
Ore 20.00 - Avellino – Frosinone
Ore 20.00 - Bari – Spezia
Ore 20.00 - Empoli – Juve Stabia
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Venezia 50
Monza 47
Frosinone 46
Palermo 44
Cesena 37
Catanzaro 35
Juve Stabia 35
Modena 34
Carrarese 30
SudTirol 29
Empoli 28
Avellino 28
Padova 26
Sampdoria 25
Mantova 23
Virtus Entella 22
Reggiana 21
Spezia 21
Bari 20
Pescara 15
