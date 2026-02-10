Juventus, il preparatore della Serbia su Vlahovic: "Per me andrà al Barcellona"

La Juventus 2.0 targata Luciano Spalletti probabilmente non ripartirà da Dusan Vlahovic. Che però, nella stagione 2025/26, potrebbe avere ancora qualcosa da dire e da portare alla causa, visto che preme per rientrare dall'infortunio. Ma quando rientrerà? Di questo e del suo futuro ne ha parlato Dusan Ilic, preparatore fisico della Nazionale serba.

Ilic ha spiegato che "l’infortunio è arrivato in un’area ben specifica", che guarisce più lentamente, dunque per questo il il recupero è più lungo. "Ma con medici e specialisti che ha a disposizione, posso dire che lo rivedremo presto", aggiunge. Quando? "Credo che a inizio marzo lo rivedremo in campo", spiega Ilic. "E pure alle vecchie abitudini: segnare e distruggere le reti avversarie", ci tiene a specificare.

Al termine della stagione il suo contratto lo spingerà altrove, probabilmente: "Andrà al Barcellona, per me", la previsione del preparatore. "Prima della Juve, aveva parlato con l’Atletico Madrid, ma aveva scelto comunque i bianconeri. Era un’offerta impossibile da rifiutare", ha svelato. Anche se il legame fra il centravanti e l'Italia rimane forte: "Sì, Dusan rispetta e ama il vostro Paese: ecco perché è rimasto così a lungo. Ora deve rinnovare la sua carriera, provare ad andare avanti". Probabilmente altrove, all'estero