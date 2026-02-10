Juventus, obiettivo rinnovo: presto un vertice con gli agenti di McKennie alla Continassa

"Finito il mercato poi si affrontano anche i temi dei rinnovi ed è quello che stiamo facendo. Siamo molto contenti di quello di Yildiz, riguardo a McKennie stiamo procedendo con i colloqui". Così ha parlato il direttore sportivo Marco Ottolini soffermandosi anche su Weston McKennie: La situazione del centrocampista della Juventus è ancora in divenire. Giocatore molto duttile, si sta rivelando molto utile alla causa di mister Luciano Spalletti, motivo per cui dalla Continassa si stanno già muovendo per il rinnovo di contratto. Al momento il calciatore statunitense andrà in scadenza il prossimo giugno ma c’è l’intenzione da entrambe le parti di proseguire ancora questa avventura.

Innanzitutto vanno sventati alcuni possibili inserimenti. Nei giorni scorsi si è parlato di possibili sondaggi da parte dell’Inter mentre all’inizio di gennaio si era vociferato di un possibile ritorno a casa con interessamenti di club della MLS. La volontà del giocatore sarebbe comunque quella di rimanere in Italia e i bianconeri restano comunque la priorità.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nel corso del mercato invernale ci sarebbe stato un primo incontro che avrebbero portato comunque segnali positivi. Le parti dovrebbero aggiornarsi a breve con gli agenti che sarebbero attesi alla Continassa per definire l’accordo e arrivare alla tanto attesa fumata bianca.