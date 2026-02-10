Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Turno infrasettimanale per la Serie C: da stasera a giovedì, in campo la 26ª giornata del torneo

Turno infrasettimanale per la Serie C: da stasera a giovedì, in campo la 26ª giornata del torneo
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 08:19Serie C
Claudia Marrone

Smaltite le fatiche del weekend, e senza nessuna gara giocata ieri, torna in campo la Serie C, con la 26ª giornata che si giocherà in turno infrasettimanale, con i tre gironi suddivisi per giorno. Si parte questa sera con il Girone C, e si concluderà poi il tutto giovedì, con le partite del Girone B: nel mezzo, quindi domani - mercoledì 11 febbraio - il Girone A.
Di seguito, il programma completo dei tre gironi:

26ª GIORNATA – 10-11-12 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Mercoledì 11 febbraio
Ore 18.00 – Alcione Milano - Ospitaletto Franciacorta
Ore 18.00 – Dolomiti Bellunesi - Pergolettese
Ore 18.00 – Novara - Albinoleffe
Ore 18.00 – Renate - Triestina
Ore 20.30 – Arzignano Valchiampo - Trento
Ore 20.30 – Giana Erminio - Lecco
Ore 20.30 – Inter U23 - Lumezzane
Ore 20.30 – Pro Patria - Cittadella
Ore 20.30 – Pro Vercelli - L.R. Vicenza
Ore 20.30 – Union Brescia - Virtus Verona

Classifica: Vicenza 63, Union Brescia 47, Lecco 45, Renate 39, Alcione Milano 39, Cittadella 39, Inter U23 38, Trento 38, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 29, AlbinoLeffe 29, Novara 28, Ospitaletto 27, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 13, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Giovedì 12 febbraio
Ore 18.00 – Forlì - Pontedera
Ore 18.00 – Guidonia Montecelio - Bra
Ore 18.00 – Juventus Next Gen - Sambenedettese
Ore 20.30 – Ascoli - Torres
Ore 20.30 – Campobasso - Livorno
Ore 20.30 – Carpi - Arezzo (Diretta Rai Play)
Ore 20.30 – Gubbio - Vis Pesaro
Ore 20.30 – Pianese - Perugia
Ore 20.30 – Ternana - Ravenna
Riposa – Pineto

Classifica: Arezzo 56, Ravenna 49, Ascoli 46, Juventus Next Gen 36, Pineto 36, Campobasso 33, Vis Pesaro 31*, Pianese 31, Ternana 30*, Guidonia Montecelio 29*, Gubbio 29*, Carpi 28, Livorno 28, Forlì 26*, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 23, Torres 20, Pontedera 16*

N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Martedì 10 febbraio
Ore 18.00 – Cavese - Monopoli
Ore 18.00 – Sorrento - Giugliano
Ore 18.00 – Team Altamura - Latina
Ore 18.00 – Trapani - Benevento
Ore 20.30 – Atalanta U23 - Potenza
Ore 20.30 – Casertana - Crotone
Ore 20.30 – Catania - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Cosenza - Siracusa
Ore 20.30 – Foggia - AZ Picerno
Ore 20.30 – Salernitana - Casarano

Classifica: Benevento 54, Catania 51, Salernitana 46, Cosenza 40, Casertana 39, Monopoli 37, Crotone 37, Audace Cerignola 35, Casarano 30, Team Altamura 30, Potenza 29, Sorrento 27, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Cavese 23, Picerno 23, Foggia 22, Siracusa 21, Giugliano 18

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano