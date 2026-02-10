Samp-Palermo, Brunori contro il suo passato: caccia a una rete dai molti significati

Brunori-Palermo, un mese dopo. A distanza di 30 giorni dal suo arrivo alla Sampdoria infatti l’attaccante classe ‘94 ritrova il suo recente passato, quella formazione rosanero con cui ha messo a segno 76 reti in 175 presenze, indossando a lungo anche la fascia di capitano, dal 2021 a oggi conquistando da protagonista la promozione in Serie B e contribuendo alla crescita del club siciliano prima di abbandonarlo a gennaio dopo una prima parte di stagione in cui aveva trovato poco spazio e appariva fuori dai piani del tecnico Pippo Inzaghi.

Stasera, a Marassi, Matteo Brunori sfiderà il suo passato con quella voglia propria di ogni ex di segnare e mostrare che avrebbe ancora potuto dare un contributo alla causa rosanero e magari coronare il sogno di portare in Serie a i siciliani. Una sfida a cui l’attaccante arriva non solo dopo aver ritrovato minutaggio, titolare in quattro delle ultime cinque gare, ma anche il primo gol in blucerchiato arrivato proprio nell’ultimo turno contro il Modena (vittoria per 2-1 dei liguri.

La voglia è quella di ripetersi, sia per dimostrare che quella rete non è stata un episodio isolato, sia per continuare a trascinare lontano dalla zona retrocessione la formazione allenata dal duo Gregucci-Foti. In ballo c’è anche la permanenza a Genova per lui che è arrivato in prestito secco, ma con la promessa che a giugno le parti si sarebbero riaggiornate per discutere del futuro visto e considerato che quella di Palermo (con cui ha ancora un anno di contratto) appare una parentesi ormai chiusa.