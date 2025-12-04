Arezzo, il lancio di petardi al 'Del Duca' di Ascoli costa il DASPO a quattro tifosi

Arrivano provvedimenti dopo i disordini avvenuti durante Ascoli-Arezzo, gara della 15ª giornata del Girone B disputata il 23 novembre al 'Del Duca'. Nel settore ospiti, si legge su AmarantoMagazine i tifosi aretini si erano resi protagonisti del lancio di numerosi fumogeni e dell’esplosione di sei bombe carta, soprattutto dopo il gol del vantaggio amaranto. Un gesto ritenuto “provocatorio”, in una sfida storicamente molto sentita tra le due tifoserie. La curva ascolana, invece, è rimasta composta per tutta la partita.

Le indagini della DIGOS, condotte con il supporto della polizia scientifica e basate sull’analisi delle immagini, hanno permesso di identificare i responsabili dei lanci di materiale pirotecnico in violazione della legge 401/89. Per quattro tifosi dell’Arezzo è scattato un DASPO di un anno, con divieto di accesso agli stadi.

Sul fronte sportivo, il giudice ha già sanzionato la società toscana con un’ammenda di mille euro per gli episodi avvenuti nel settore ospiti.