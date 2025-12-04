Pro Vercelli, visita al Consolato della Repubblica Popolare Cinese: la nota

Comunicato ufficiale da parte della Pro Vercelli. Ecco il testo della nota:

Nella giornata di ieri il CFO di Bridge Football Group Michael Zhang e il nostro Direttore Marketing Alessandro Piccica hanno fatto visita al Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, dove sono stati accolti calorosamente dal Console per gli Affari Commerciali Mr. GENG Xie Wei e dal Professor PAN Yuan Wen.

Durante l’incontro abbiamo raccontato la storia della Pro Vercelli, il legame con la città e con il Piemonte, i valori del calcio italiano e soprattutto la nostra volontà di costruire nuovi ponti con la Cina.

Abbiamo inoltre presentato una rivista sportiva cinese che contiene un articolo dedicato alla storia della Pro Vercelli e alla maglia di questa stagione — un simbolo del nostro progetto e della visione per il futuro.

Il Console Geng ha espresso grande interesse a valutare Vercelli come tappa per future delegazioni commerciali cinesi e ha manifestato il desiderio di assistere presto a una partita dei Leoni.