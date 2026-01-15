TMW
Lecco, ci siamo per Duca della Juve Stabia: il centrocampista è alle firme
Dopo aver trovato poco spazio con la Juve Stabia in questa prima parte di stagione, solo tre presenze per appena 40 minuti in campo, il centrocampista Edoardo Duca è pronto a scendere in Serie C per trovare maggiore spazio. Il classe ‘97, arrivato in estate dal Modena, è infatti a un passo dal trasferimento al Lecco in prestito. Come raccolto dalla nostra redazione il calciatore sta firmando ora i documenti con la società lombarda e dunque si attende nelle prossime ore l’ufficialità del trasferimento.
