Lecco, rinforzo a centrocampo: dalla Juve Stabia arriva Duca in prestito
Rinforzo a centrocampo per il Lecco che ha prelevato dalla Juve Stabia, in prestito fino al termine della stagione,l il classe '97 Edoardo Duca. Di seguito la nota del club:
"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Duca dalla società S.S. Juve Stabia.
Nato il 3 maggio 1997 a Milano, centrocampista, ha mosso i primi passi in Serie D con le maglie di Grumellese, OltrepoVoghera, Pavia e dal dicembre 2018 Modena. Proprio in Emilia alla sua prima stagione conquista la promozione in Serie C.
Nel 2020 si trasferisce in prestito alla Pergolettese, dove resta fino all’estate 2021 con 32 presenze e 6 gol.
Rientrato al Modena, nella stagione 2021/22 conquista la promozione diretta in Serie B vincendo il campionato e aggiudicandosi anche la Supercoppa di Serie C. In tre stagioni in B con i ‘canarini’ raccoglie 58 presenze e 3 gol.
Nell’estate 2025 conclude la sua esperienza in gialloblù, trasferendosi alla Juve Stabia: nella prima parte della stagione 2025/26 ha collezionato tre presenze in Serie B.
Indosserà la maglia numero 97.
Benvenuto Edoardo nella grande famiglia Bluceleste!"