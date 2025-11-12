Livorno, atteso il nuovo allenatore... o forse no. Per la terza volta slitta la conferenza di Esciua

E quando il momento della verità sembrava ormai prossimo, ecco il nuovo contrordine: la conferenza stampa del presidente del Livorno Joel Esciua è stata rinviata. Ancora una volta, la terza nelle ultime settantadue ore. Inizialmente era tutto previsto per la giornata di ieri, poi il primo slittamento alle ore 11:00 di oggi - mercoledì 12 novembre - e infine il terzo, alle ore 18:00. Di oggi, a regola, ma chissà se a sto punto tutto filerà liscio per come ci si aspetta; non ci si azzarda, però, nel dire che questo è l'ultimo rinvio.

Eppure il club, nel comunicato di esonero di mister Alessandro Formisano, era stato chiaro: "la società ha convocato una conferenza stampa straordinaria mercoledì 12 novembre alle ore 11:00 presso lo Stadio Armando Picchi, alla quale parteciperanno tutte le varie componenti dirigenziali e tecniche, per condividere le prossime decisioni e rilanciare con compattezza il progetto amaranto". Ma quale progetto?

I continui rinvii non mettono certo la proprietà, già contestatissima, in buona luce, ma anzi, rendono ancora il tutto più caotico, perché se persino una conferenza stampa deve divenire un caso, vuol dire che i problemi son più grossi del previsto. E forse le idee poco chiare. Cosa che cozzerebbe un po' col voler rilanciare un progetto che finora ha fatto acqua da tutte le parti; anche se a pagare è stato solo il prima citato allenatore.