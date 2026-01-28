L'Italia è terza al mondo per spesa sul mercato nel 2025. Ma un dollaro su tre è inglese

L’Europa continua, come da previsioni, a trainare il calciomercato globale. È quanto emerge dall’ultimo FIFA Global Transfer Report: i club europei hanno speso oltre l’80% dei 13,11 miliardi di dollari investiti sul mercato nel 2025. Guidano le fila, ovviamente, le inglesi: 3,82 miliardi sono stati spesi da società di Premier League. Facendo una rapida proporzione: significa, in parole povere, che da sola l'Inghilterra rappresenta circa il 29% dei trasferimenti mondiali per valore. Un dollaro su tre, in buona sostanza, arriva dai club di Premier League.

A seguire, la Germania (1,28 miliardi) e l’Italia (1,2). Da segnalare due dati: la somma della spesa italo-tedesca non arriva neanche vicina al totale di quella inglese, ulteriore segnale dell'enorme gap economico attualmente esistente. E il mercato europeo è allo stesso tempo, oltre a quello che ha speso di più, anche quello che ha visto entrare più soldi, dato che oltre 11 miliardi sono destinati a club europei.

I principali flussi di trasferimenti a livello economico hanno come destinazione l’Inghilterra: 1 miliardo con la Germania (51 calciatori trasferiti da Bundesliga a Premier), 718 milioni di dollari con la Francia (66 giocatori) e 440 milioni con l’Italia (40 giocatori).