Lumezzane, Mirco Lipari rescinde e va al Siena in Serie D
Il Lumezzane ha annunciato le rescissione di Mirco Lipari, il quale si accaserà al Siena. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato sui canali del club:
FC Lumezzane comunica la rescissione consensuale del contratto con il calciatore Mirco Lipari.
Mirco ha vestito la maglia rossoblù per i primi sei mesi della passata stagione collezionando un totale di nove
presenze di cui due in Coppa Italia prima di essere prelevato in prestito dal Pontedera con cui ha concluso il campionato 2024/25. Agli indiscussi valori tecnici
Mirco ha sempre rappresentato una presenza importante nello spogliatoio per i valori umani che dal primo giorno lo han fatto volere bene da tutti.
A Mirco il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera al Siena FC.