Ufficiale Lumezzane, riecco Tortelli: il difensore torna dopo sei mesi in prestito al Piacenza

Serie C

Oggi alle 14:49

Il Lumezzane riaccoglie Kevin Tortelli. Il difensore classe 2004 era stato ceduto al Piacenza, in Serie D, la scorsa estate. Il prestito però è stato risolto con sei mesi d'anticipo e il centrale dunque rientra in Lombardia. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club: "Il Lumezzane FC è lieto di annunciare il ritorno in rossoblu del difensore centrale Kevin Tortelli dal Piacenza Calcio.

Classe 2004 Tortelli è cresciuto nel Montichiari prima di essere acquistato nell’estate 2022 dal Lumezzane con cui ha conquistato la vittoria del campionato di Serie D e disputato l’ultimo ritiro estivo sotto la guida del tecnico Franzini prima di essere ceduto in prestito al Piacenza in Serie D con cui è stato protagonista nei primi sei mesi della stagione. Il calciatore vestirà la maglia numero 38 e sarà a disposizione già per la prossima partita contro la Pro Vercelli".