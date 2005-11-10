Francia, i convocati di Zidane per Italia e Turchia: prima volta per Pagis, in 6 dalla Serie A
Michele Pavese
Zinedine Zidane ha diramato la lista dei convocati della Francia per l'ultima sosta internazionale dell'anno. Il commissario tecnico dei Bleus ha scelto il gruppo che affronterà Italia e Turchia, confermando gran parte dei protagonisti già presenti nelle ultime uscite e inserendo una novità assoluta.
Una grande sorpresa
La sorpresa principale è Pablo Pagis, 23enne autore di 2 reti con il Paris FC e chiamato per la prima volta in nazionale maggiore. Tra i convocati figurano anche Maignan, Diuof, Kalulu, Rabiot, Thuram e Da Cunha.
Mbappé guida i Bleus
Nessuna sorpresa invece per quanto riguarda i grandi nomi. Kylian Mbappé resta il riferimento offensivo e il capitano della squadra, affiancato da giocatori come Bradley Barcola, Désiré Doué e Michael Olise. A centrocampo c'è la coppia del Real, Camavinga-Tchouameni.
I convocati della Francia
Portieri: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser
Difensori: Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro
Centrocampisti: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery
Attaccanti: Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram