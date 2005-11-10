Serie B e C, tanti giovani convocati in azzurro: le seconde squadre fanno il pieno

La Serie B e la Serie C continuano a offrire un contributo importante alle Nazionali giovanili italiane. Sono numerosi i calciatori delle due categorie convocati per gli impegni di Under 21, Under 20 e Under 19, a conferma del valore dei campionati cadetti e della terza serie come terreno di crescita per i giovani talenti.

Serie B, cinque convocati in Under 21

Partendo dall'Italia Under 21, sono cinque i giocatori provenienti dalla Serie B inseriti nella lista dei convocati. Si tratta di Brando Moruzzi e Giacomo Faticanti dell'Avellino, Tommaso Berti della Cremonese, Luigi Cherubini del Benevento e Dominic Vavassori del Palermo.

Una rappresentanza significativa, che coinvolge quattro società del campionato cadetto.

Under 20, spazio a Cocchi e Rao

Due i calciatori della Serie B convocati in Under 20: Matteo Cocchi del Padova ed Emanuele Rao del Pisa. A loro si aggiungono i nove rappresentanti della Serie C, portando a undici il totale dei giocatori delle due categorie presenti nella selezione.

Under 19, Marini e sette talenti della Serie C

Per quanto riguarda l'Under 19, la Serie B è rappresentata da David Marini del Cesena, che finora ha però giocato soltanto in Primavera.

Sono invece sette i convocati provenienti dalla Serie C. L'Atalanta U23 contribuisce con il portiere Alessandro Anelli e il centrocampista Federico Steffanoni, mentre l'Inter U23 schiera i difensori Leonardo Bovio e Mattia Marello. Presenti anche Vincenzo Prisco, centrocampista del Bari, e Destiny Elimoghale, attaccante della Juventus Next Gen.

Serie C, quindici convocati tra Under 19 e Under 20

Complessivamente sono quindici i giovani della Serie C convocati nelle selezioni Under 19 e Under 20. Le seconde squadre di Atalanta, Inter e Juventus fanno la parte del leone, con dieci calciatori complessivi: quattro ciascuna per Atalanta U23 e Inter U23, due per la Juventus Next Gen.

Completano la lista Arzignano Valchiampo, Trento, Pescara, Spezia e Bari, tutte rappresentate da un giocatore.

Nell'Under 20 figurano il portiere Tommaso Vannucchi dell'Arzignano Valchiampo e i difensori Javison Idele e Matteo Giuseppe Plaia dell'Atalanta U23, Francesco Verde della Juventus Next Gen e Federico Nardin del Pescara. In attacco spazio a Matteo Lavelli e Mattia Mosconi dell'Inter U23, Marco Ladisa del Trento e Alessandro Cardinali dello Spezia.