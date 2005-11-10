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Serie C, il programma della 13ª: apre l'Union Brescia stasera. Chiude il Bari lunedì

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 09:19Serie C
06.11.2026 09:19Serie C
Fonti preferite
Due gli anticipi del venerdì, tre i posticipi di lunedì sera. L'Atalanta U23 sfida la Reggiana, la Juve NG impegnata contro il Lecco. Per l'Inter U23 c'è la Salernitana
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Laerte Salvini

Si aprirà questa sera con due anticipi del Girone A, Alcione Milano-Lumezzane e Union Brescia-Arzignano, la tredicesima giornata di Serie C che si chiuderà lunedì sera con tre posticipi del Girone C fra cui quello che vedrà il Bari in campo contro il Picerno e il derby pugliese Foggia-Barletta. Di seguito il programma completo:

Il programma della 13ª giornata di Serie C

GIRONE A
Venerdì 6 novembre
Alcione Milano-Lumezzane ore 20:30
Union Brescia-Arzignano ore 20:30
Sabato 7 novembre
Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi ore 14:30
Pergolettese-Renate ore 17:30
Trento-AlbinoLeffe ore 17:30
Domenica 8 novembre
Giana Erminio-Cittadella ore 14:30
Lecco-Juventus NG ore 14:30
Desenzano-Ospitaletto ore 17:30
Folgore Caratese-Carpi ore 17:30
Treviso-Novara ore 17:30

La classifica del Girone A: Cittadella 30, Brescia 25, Trento 24, Arzignano 21, Ospitaletto 19, Treviso 19, Alcione Milano 18, Lecco 17, AlbinoLeffe 17, Pergolettese 17, Desenzano 13, Lumezzane 13, Pro Vercelli 13, Novara 13, Carpi 12, Giana Erminio 11, Juventus Next Gen 11, Dolomiti Bellunesi 10, Renate 8, Folgore Caratese 7.

GIRONE B
Sabato 7 novembre
Atalanta U23-Reggiana ore 14:30
Ostiamare-Spezia ore 14:30
Forlì-Gubbio ore 17:30
Vado-Ravenna ore 17:30
Domenica 8 novembre
Torres-Latina ore 12:30
Campobasso-Livorno ore 14:30
Pianese-Perugia ore 17:30
Sambenedettese-Guidonia ore 17:30
Lunedì 9 novembre
Pineto-Vis Pesaro ore 20:30

La classifica del Girone B: Spezia 32, Ravenna 26, Grosseto 23, Reggiana 20, Pescara 19, Livorno 19, Torres 19, Campobasso 18, Guidonia 17, Perugia 17, Vado 16, Latina 15, Atalanta U23 15, Pineto 14, Forlì 12, Sambenedettese 10, Pianese 10, Ostiamare 9, Gubbio 8, Vis Pesaro 5.

GIRONE C
Sabato 7 novembre
Casertana-Casarano ore 14:30
Crotone-Giugliano ore 14:30
Inter U23-Salernitana ore 14:30
Scafatese-Audace Cerignola ore 17:30
Domenica 8 novembre
Catania-Sorrento ore 14:30
Monopoli-Cosenza ore 14:30
Savoia-Potenza ore 14:30
Lunedì 9 novembre
Altamura-Cavese ore 20:30
Foggia-Barletta ore 20:30
Picerno-Bari ore 20:45

La classifica del Girone C: Potenza 29, Bari 22, Audace Cerignola 20, Sorrento 20, Catania 19, Monopoli 19, Picerno 18, Scafatese 18, Inter U23 17, Casertana 17, Cavese 15, Salernitana 15, Altamura 15, Foggia 15, Casarano 15, Giugliano 13, Barletta 12, Savoia 12, Cosenza 9, Crotone 1.

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