Violenza sessuale di gruppo, tre condanne per gli ex giocatori del Bra

Tre condanne al termine del procedimento giudiziario che ha coinvolto Fausto Perseu, Alessio Rosa e Christ Jesus Mawete, ex calciatori del Bra. Il gup del tribunale di Asti, Victoria Dunn, ha inflitto quattro anni e due mesi di reclusione a Perseu, oggi all'Avezzano, e Rosa, attualmente al Pavia. Per Mawete, esterno del Livorno, la pena è di tre anni e otto mesi. Le sentenze, pronunciate con rito abbreviato, sono leggermente più severe rispetto alle richieste avanzate dal pubblico ministero Davide Greco.

Al centro del procedimento una vicenda risalente al 30 maggio 2025, pochi giorni dopo la storica promozione del Bra in Serie C. Secondo quanto ricostruito dall'accusa, Perseu avrebbe incontrato una studentessa universitaria torinese in un locale, per poi invitarla nella propria abitazione.

È lì che, stando alla ricostruzione accusatoria, la giovane sarebbe stata costretta a subire una violenza sessuale di gruppo. All'episodio avrebbero preso parte anche Rosa e Mawete.