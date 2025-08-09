Ufficiale Mike Aidoo saluta l'Inter: in prestito alla Pergolettese, la prima esperienza in Serie C

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mike Aidoo alla Pergolettese. Il difensore classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo". Sintetico e diretto il comunicato dell'Inter che saluta così il proprio prodotto del vivaio Mike Aidoo per girarlo in prestito alla Pergolettese: per il terzino destro di 20 anni sarà la prima esperienza lontano dai colori nerazzurri dopo quattro anni. E soprattutto in Serie C: una sfida scelta per misurarsi con il calcio dei "grandi" e farsi le ossa lontano dalla comfort zone.

Comunicato ufficiale

"L’U.S. PERGOLETTESE 1932 è lieta di annunciare l’arrivo dall’INTER, con la formula del trasferimento temporaneo, del difensore esterno MIKE AIDOO. Nato a Bussolengo (VR) il 30.05.2005 da genitori ghanesi, dopo aver mosso in primi passi nelle giovanili del CHIEVO VR, nel 2021 è stato acquistato dall’INTER che lo ha inserito inizialmente nella formazione under 17.

Poi il suo percorso è proseguito nell’under 18, under 19 fino alla squadra PRIMAVERA dove in due campionati ha disputato 55 gare con 1 rete al suo attivo. Nel suo curriculum vanta anche 8 presenze in YOUTH LEAGUE e una presenza con la prima squadra in Coppa Italia", la chiosa dell'annuncio della Pergolettese. Mike Aidoo dunque comincerà la sua nuova avventura nel primo match ufficiale nella Coppa Italia Serie C contro il Renate il prossimo 16 agosto.