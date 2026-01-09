Verona, un anno con Presidio Investors. Zanzi: "Bilancio positivo. Stadio asset principale"

Il Presidente esecutivo dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, nel corso dell'intervista rilasciata a Telearena si è soffermato a commentare anche il tema legato al nuovo stadio gialloblu. Queste le sue parole: "Noi vogliamo fare un grande Verona e lo stadio è tra gli asset principali per la crescita calcistica. La questione non dipende solo da noi. Abbiamo un’ottima relazione con il Comune, tutta la città è allineata in questo momento. Un progetto di questo tipo ha bisogno dell’unione d’intenti di tante figure, anche del Governo".

Il 15 gennaio intanto sarà passato un anno esatto dall'insediamento della nuova proprietà, la Presidio Investors. Zanzi in merito ha dichiarato il proprio ottimismo, sia per la salvezza centrata che per il futuro: "Il bilancio è molto positivo. Il nostro è un piano a lungo termine, che richiede tempo, lavoro e tanta professionalità. Noi siamo convinti di poter salire ulteriormente".

Un ringraziamento poi al sostegno che i tifosi del Verona garantiscono alla squadra di Paolo Zanetti, di settimana in settimana: "Grazie ai nostri sostenitori per il supporto costante. Posso promettere loro che lotteremo sempre, fino alla fine. Il momento più bello a livello calcistico è stata la vittoria di Empoli è valsa la serie A. A livello umano stare insieme alla nostra squadra "Special", una grande famiglia".