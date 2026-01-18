Ufficiale Monopoli, Sibilano resta in prestito al San Marino. Quattro nuovi innesti per Ingenito

È arrivata l’ufficialità sul trasferimento in prestito di Christian Sibilano dal Monopoli al San Marino, formazione impegnata nel Girone F del campionato di Serie D. Il club del Titano ha annunciato l’operazione attraverso una nota ufficiale, confermando anche l’ingaggio di altri tre giovani calciatori.

“Il San Marino Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti sportivi di Christian Sibilano, Ansah Nana Boakye, Jeremiah Yamoah Omoruyi ed Edoardo Della Salandra”, si legge nel comunicato. I quattro nuovi innesti si sono già aggregati al gruppo squadra e sono a completa disposizione di mister Ingenito e del suo staff.

Sibilano, portiere classe 2005, è considerato un profilo di grande prospettiva ed è di proprietà del Monopoli. Insieme a lui arriva Ansah Nana Boakye, terzino destro classe 2005 cresciuto nel settore giovanile del Pontedera, giocatore dotato di spinta e buona corsa sulla fascia.

Il reparto offensivo si arricchisce invece con Jeremiah Yamoah Omoruyi, attaccante classe 2007 di piede sinistro proveniente dal vivaio della Juventus, e con Edoardo Della Salandra, punta centrale classe 2005, scuola Lazio.