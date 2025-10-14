Nel radar della Serie A - Tommaso Vannucchi, il gigante viola già nell'Italia U19

C'è un giovanissimo portiere a catalizzare l'attenzione nel Girone B della Serie C: Tommaso Vannucchi. Classe 2007 e di proprietà della Fiorentina, il "gigante" tra i pali è sbarcato a Pontedera in prestito per affrontare il calcio professionistico. La mossa della società viola è chiara: dare al ragazzo, considerato uno dei portieri più promettenti della sua generazione, la vetrina e le responsabilità necessarie per la sua crescita.

Le qualità: un giovane gigante fra i pali

Vannucchi non passa inosservato, e non solo per le sue ottime prestazioni. La sua statura imponente, 197 cm, lo rende un gigante tra i pali, ideale per dominare l'area piccola e le uscite alte e nonostante la stazza è dotato di una buona agilità. Nonostante giochi in Serie C, Vannucchi è l'unico giocatore della terza serie ad aver ricevuto la convocazione con l'Italia Under 19, a testimonianza del grande potenziale che gli viene attribuito.

Il percorso: la trafila Viola e l'esame in Toscana

Tommaso Vannucchi ha completato tutta la sua formazione nelle giovanili della Fiorentina (è originario di Viareggio, in Toscana), disputando diverse stagioni da protagonista in Primavera. Il prestito al Pontedera, una piazza con un ambiente protettivo e focalizzato sui giovani, è la sua prima vera esperienza tra i "grandi".

Tommaso Vannucchi, la sua scheda

Nato il: 5 marzo 2007

Nazionalità: italiano

Posizione: portiere

Piede: sinistro

Squadra attuale: Giana Erminio

Scadenza: 30 giugno 2026 (prestito), 30 giugno 2028 con opzione per un altro anno (Fiorentina)