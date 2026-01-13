Non solo basket e calcio, Antonini mette in liquidazione Telesud. La nota dell'Assostampa

Continuano i problemi per l’imprenditore Valerio Antonini. Dopo l’esclusione del Trapani Shark dal massimo campionato di basket italiano e le forti penalizzazioni subite dal Trapani calcio che milita in Serie C, arriva il comunicato dell’Assostampa Trapani in merito alla situazione di Telesud, emittente locale di proprietà dello stesso Antonini. Con un messaggio su whatsapp i dipendenti sono infatti stati messi a conoscenza che “è in fase di definizione la messa in liquidazione della società”.

Questa la nota di Assostampa Trapani:

“Oggi i giornalisti di Telesud, dal 13 dicembre in stato di agitazione, rientrati al lavoro insieme ai tecnici dopo le ferie forzate imposte dall’editore Antonini, hanno trovato la redazione con la luce staccata e nell’impossibilità di poter svolgere il loro lavoro.

Assostampa Trapani, sindacato unitario dei giornalisti siciliani, cui è iscritta la maggioranza dei redattori, l’8 gennaio aveva chiesto via pec alla Direzione generale dell’emittente e all’Ispettorato territoriale del Lavoro “chiarimenti sui ritardi degli emolumenti e sul futuro dei lavoratori” e una richiesta di incontro da svolgersi prima del rientro dalle ferie, senza ottenere alcuna risposta. Riscontro invece ha dato l’Ispettorato, che sulla vicenda ha interessato il Centro per l’Impiego di Trapani, “per valutazioni proprie”. Per messaggio whatsapp è stato fatto sapere ai dipendenti che “è in fase di definizione la messa in liquidazione della società”.

Così scompare anche l’unica tv locale della città, un malinconico parallelismo con quanto sta accadendo anche nelle altre attività del sig. Valerio Antonini, che ricordiamo, è stato insignito della cittadinanza onoraria di Trapani.

La segreteria provinciale di Assostampa resta vicina ai colleghi di Telesud per tutte le tutele del caso, anche legali, e questa vicenda sarà uno dei punti dell’ordine del giorno dell’assemblea provinciale del sindacato che si terrà sabato prossimo nelle sede sociale”.