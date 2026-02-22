Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, prosegue la 28ª giornata: colpi pesanti in vetta e bagarre salvezza nei tre gironi

Serie C, prosegue la 28ª giornata: colpi pesanti in vetta e bagarre salvezza nei tre gironiTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 09:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Archiviati i primi anticipi, entra nel vivo la 28ª giornata del campionato di Serie C. Gol pesanti, rimonte nel recupero e classifiche che iniziano a delinearsi sempre più chiaramente nei tre gironi.

GIRONE A

Il Vicenza capolista osserverà il turno prima di chiudere la giornata nel monday night contro la Virtus Verona. Intanto, alle sue spalle, arrivano segnali importanti. Il Novara supera 3-1 la Giana Erminio con la doppietta di Da Graca, mentre l’Alcione Milano piega di misura la Pergolettese e sale a quota 46. Successo anche per il Renate (2-1 sull’Inter U23), mentre è spettacolo puro tra Triestina e Cittadella: 2-3 deciso al 96’. Occhi puntati su Union Brescia-Pro Patria e su Lecco-Albinoleffe per gli equilibri playoff.

GIRONE B

L’Arezzo allunga in vetta grazie all’1-0 sul campo del Gubbio firmato Ravasio. Insegue il Ravenna, vittorioso 1-0 sulla Sambenedettese. Successo prezioso del Livorno sul Pineto, mentre Pianese-Guidonia e Torres-Vis Pesaro si chiudono a reti bianche. In programma sfide chiave come Campobasso-Juventus Next Gen e Carpi-Bra, decisive in zona playoff e playout.

GIRONE C

Il duello tra Benevento e Catania resta il filo conduttore del girone. Intanto, il Trapani supera 2-0 la Cavese in uno scontro diretto pesantissimo in chiave salvezza. Successo anche per la Casertana sul Picerno e per l’Audace Cerignola contro il Casarano. Colpo esterno del Potenza sul campo del Latina grazie a un rigore nel recupero. Con ancora diverse gare da disputare, la 28ª giornata promette di incidere in modo significativo sulle ambizioni promozione e sulla lotta per evitare i playout.

SERIE C - 28ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocata
Novara-Giana Erminio 3-1
28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)
Alcione Milano-Pergolettese 1-0
32' Pirola (A)
Renate-Inter U23 2-1
14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)
Triestina-Cittadella 2-3
12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)

Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta
Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Alcione Milano 46*, Renate 45*, Cittadella 45*, Trento 44, Inter U23 40*, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Novara 35*, Giana Erminio 35*, AlbinoLeffe 33, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26,* Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4*

N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0
Gubbio-Arezzo 0-1
54' Ravasio
Livorno-Pineto 1-0
37' Di Carmine
Torres-Vis Pesaro 0-0
Sabato 21 febbraio
Ravenna-Sambenedettese 1-0
35' Solini (R)
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Campobasso-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli
Ore 17:30 - Carpi-Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì
Riposa – Perugia

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 50*, Juventus Next Gen 39*, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Campobasso 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Guidonia Montecelio 32*, Forlì 30**, Carpi 29*, Bra 25*, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17**

N.B. - *una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Latina-Potenza 0-1
90'+4 [rig.] Castorani
Trapani-Cavese 2-0
75' Celeghin, 87' Winkelmann
Casertana-Picerno 2-1
3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza
Ore 14:30 - Catania-Giugliano
Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli
Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa
Già giocata
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 46*, Audace Cerignola 42*, Crotone 41, Monopoli 40, Casarano 36*, Team Altamura 36, Potenza 34*, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29*, Latina 28*, Trapani 28*, Cavese 28*, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Trapani, Aronica: "Vittoria di carattere. Il rigore sbagliato non ci ha spezzati"... Trapani, Aronica: "Vittoria di carattere. Il rigore sbagliato non ci ha spezzati"
Catania, Toscano: "Pensiamo solo al Giugliano. Per vincere serve qualcosa di straordinario"... Catania, Toscano: "Pensiamo solo al Giugliano. Per vincere serve qualcosa di straordinario"
Mantova, Bragantini: "Abbiamo sempre creduto alla rimonta. I tifosi? Spettacolari"... Mantova, Bragantini: "Abbiamo sempre creduto alla rimonta. I tifosi? Spettacolari"
Altre notizie Serie C
Serie C, prosegue la 28ª giornata: colpi pesanti in vetta e bagarre salvezza nei... Serie C, prosegue la 28ª giornata: colpi pesanti in vetta e bagarre salvezza nei tre gironi
Trapani, Aronica: "Vittoria di carattere. Il rigore sbagliato non ci ha spezzati"... Trapani, Aronica: "Vittoria di carattere. Il rigore sbagliato non ci ha spezzati"
Pergolettese, Tacchinardi: "Prestazione di livello, ma dovevamo essere più incisivi"... Pergolettese, Tacchinardi: "Prestazione di livello, ma dovevamo essere più incisivi"
Catania, Toscano: "Pensiamo solo al Giugliano. Per vincere serve qualcosa di straordinario"... Catania, Toscano: "Pensiamo solo al Giugliano. Per vincere serve qualcosa di straordinario"
Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza... Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"
Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica... Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Atalanta, Samaden: "Siamo un modello virtuoso, Palestra e Bernasconi casi emblematici"... Atalanta, Samaden: "Siamo un modello virtuoso, Palestra e Bernasconi casi emblematici"
Serie C, 28ª giornata: l'Arezzo vince, il Trapani in scia. La classifica aggiornata... Serie C, 28ª giornata: l'Arezzo vince, il Trapani in scia. La classifica aggiornata dei tre gironi
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
2 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Pulisic
3 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
5 Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: sono due le opzioni in caso di forfait di McTominay
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Milan, niente 'mal di piccole': col Parma servono i 3 punti per non veder fuggire l'Inter
Immagine top news n.2 Torna a casa Rus. L'Atalanta riaccoglie a Bergamo Mister 80 milioni Rasmus Hojlund
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle prossime gare del 26° turno
Immagine top news n.4 L'Inter scappa: 2-0 al Lecce, Milan lontanissimo. E Chivu: "Tutto aperto in Champions col Bodo"
Immagine top news n.5 Vojvoda e Caqueret stendono la Juve. 0-2 Como allo Stadium: le analisi di Spalletti e Fabregas
Immagine top news n.6 Lazio, Sarri: "Stasera ero nervoso, stagione maledetta per motivi che non sto qui a dire"
Immagine top news n.7 Lazio, esami immediati per Rovella: si teme la frattura della clavicola, le ultime
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.3 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma-Cremonese è Ranieri contro Vardy, a dieci anni dalla storica vittoria col Leicester
Immagine news Serie A n.2 Juan: "Gasperini sta dando uno stile alla Roma. Wesley? Doti fisiche simili a Cafù"
Immagine news Serie A n.3 Vaciago: "Ultime sei campagne acquisti sbagliate, quasi nessuno all'altezza della Juve"
Immagine news Serie A n.4 Milan, niente 'mal di piccole': col Parma servono i 3 punti per non veder fuggire l'Inter
Immagine news Serie A n.5 La Roma veste Zara: senza Dybala e Soulé, Gasperini punta forte su Zaragoza
Immagine news Serie A n.6 Torino, con il Genoa gara spartiacque. Rischia di essere l'ultima chiamata per Baroni?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Cicconi dopo il Mantova: "Ko amaro. Nel secondo tempo fatti errori che analizzeremo"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Artistico: "Volevamo dare un segnale. Gol 'alla Hubner' davanti a lui? Un onore"
Immagine news Serie B n.3 Tre ko di fila per la Carrarese. Calabro: "Preparati a questo momento, chi non lo era fa drammi"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 26ª giornata: Reggiana-Avellino ad alta tensione. La guida al campionato cadetto
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Reggiana-Avellino: l'Avellino si affida a Ballardini per scacciare l'incubo retrocessione
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Juve Stabia-Modena: al Menti è scontro diretto per il sesto posto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, prosegue la 28ª giornata: colpi pesanti in vetta e bagarre salvezza nei tre gironi
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Aronica: "Vittoria di carattere. Il rigore sbagliato non ci ha spezzati"
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, Tacchinardi: "Prestazione di livello, ma dovevamo essere più incisivi"
Immagine news Serie C n.4 Catania, Toscano: "Pensiamo solo al Giugliano. Per vincere serve qualcosa di straordinario"
Immagine news Serie C n.5 Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: Inter-Roma per la vetta. Il programma e la classifica del turno
Immagine news Calcio femminile n.2 Musica per le azzurre a Reggio Calabria e Vicenza, con Baby K e Sarah Toscano
Immagine news Calcio femminile n.3 Che musica per l'Italdonne! Per i match con Svezia e Danimarca, esibizioni di Baby K e Toscano
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: si chiude sul 2-2 il big match Lazio-Milan. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: Sassuolo ko col Como Women, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere umanamente. Trasmette serenità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV