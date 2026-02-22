Serie C, prosegue la 28ª giornata: colpi pesanti in vetta e bagarre salvezza nei tre gironi

Archiviati i primi anticipi, entra nel vivo la 28ª giornata del campionato di Serie C. Gol pesanti, rimonte nel recupero e classifiche che iniziano a delinearsi sempre più chiaramente nei tre gironi.

GIRONE A

Il Vicenza capolista osserverà il turno prima di chiudere la giornata nel monday night contro la Virtus Verona. Intanto, alle sue spalle, arrivano segnali importanti. Il Novara supera 3-1 la Giana Erminio con la doppietta di Da Graca, mentre l’Alcione Milano piega di misura la Pergolettese e sale a quota 46. Successo anche per il Renate (2-1 sull’Inter U23), mentre è spettacolo puro tra Triestina e Cittadella: 2-3 deciso al 96’. Occhi puntati su Union Brescia-Pro Patria e su Lecco-Albinoleffe per gli equilibri playoff.

GIRONE B

L’Arezzo allunga in vetta grazie all’1-0 sul campo del Gubbio firmato Ravasio. Insegue il Ravenna, vittorioso 1-0 sulla Sambenedettese. Successo prezioso del Livorno sul Pineto, mentre Pianese-Guidonia e Torres-Vis Pesaro si chiudono a reti bianche. In programma sfide chiave come Campobasso-Juventus Next Gen e Carpi-Bra, decisive in zona playoff e playout.

GIRONE C

Il duello tra Benevento e Catania resta il filo conduttore del girone. Intanto, il Trapani supera 2-0 la Cavese in uno scontro diretto pesantissimo in chiave salvezza. Successo anche per la Casertana sul Picerno e per l’Audace Cerignola contro il Casarano. Colpo esterno del Potenza sul campo del Latina grazie a un rigore nel recupero. Con ancora diverse gare da disputare, la 28ª giornata promette di incidere in modo significativo sulle ambizioni promozione e sulla lotta per evitare i playout.

SERIE C - 28ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocata

Novara-Giana Erminio 3-1

28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)

Alcione Milano-Pergolettese 1-0

32' Pirola (A)

Renate-Inter U23 2-1

14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)

Triestina-Cittadella 2-3

12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)

Domenica 22 febbraio

Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento

Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta

Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria

Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe

Lunedì 22 febbraio

Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Alcione Milano 46*, Renate 45*, Cittadella 45*, Trento 44, Inter U23 40*, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Novara 35*, Giana Erminio 35*, AlbinoLeffe 33, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26,* Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4*

N.B. - *una gara in più

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocate

Pianese-Guidonia Montecelio 0-0

Gubbio-Arezzo 0-1

54' Ravasio

Livorno-Pineto 1-0

37' Di Carmine

Torres-Vis Pesaro 0-0

Sabato 21 febbraio

Ravenna-Sambenedettese 1-0

35' Solini (R)

Domenica 22 febbraio

Ore 12:30 - Campobasso-Juventus Next Gen

Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli

Ore 17:30 - Carpi-Bra

Lunedì 22 febbraio

Ore 20:30 - Ternana-Forlì

Riposa – Perugia

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 50*, Juventus Next Gen 39*, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Campobasso 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Guidonia Montecelio 32*, Forlì 30**, Carpi 29*, Bra 25*, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17**

N.B. - *una gara in meno

** due gare in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Latina-Potenza 0-1

90'+4 [rig.] Castorani

Trapani-Cavese 2-0

75' Celeghin, 87' Winkelmann

Casertana-Picerno 2-1

3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)

Domenica 22 febbraio

Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza

Ore 14:30 - Catania-Giugliano

Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli

Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento

Ore 17:30 - Crotone-Foggia

Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa

Già giocata

Audace Cerignola-Casarano 2-1

5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 46*, Audace Cerignola 42*, Crotone 41, Monopoli 40, Casarano 36*, Team Altamura 36, Potenza 34*, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29*, Latina 28*, Trapani 28*, Cavese 28*, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - *una gara in più

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva