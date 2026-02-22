Serie C, prosegue la 28ª giornata: colpi pesanti in vetta e bagarre salvezza nei tre gironi
Archiviati i primi anticipi, entra nel vivo la 28ª giornata del campionato di Serie C. Gol pesanti, rimonte nel recupero e classifiche che iniziano a delinearsi sempre più chiaramente nei tre gironi.
GIRONE A
Il Vicenza capolista osserverà il turno prima di chiudere la giornata nel monday night contro la Virtus Verona. Intanto, alle sue spalle, arrivano segnali importanti. Il Novara supera 3-1 la Giana Erminio con la doppietta di Da Graca, mentre l’Alcione Milano piega di misura la Pergolettese e sale a quota 46. Successo anche per il Renate (2-1 sull’Inter U23), mentre è spettacolo puro tra Triestina e Cittadella: 2-3 deciso al 96’. Occhi puntati su Union Brescia-Pro Patria e su Lecco-Albinoleffe per gli equilibri playoff.
GIRONE B
L’Arezzo allunga in vetta grazie all’1-0 sul campo del Gubbio firmato Ravasio. Insegue il Ravenna, vittorioso 1-0 sulla Sambenedettese. Successo prezioso del Livorno sul Pineto, mentre Pianese-Guidonia e Torres-Vis Pesaro si chiudono a reti bianche. In programma sfide chiave come Campobasso-Juventus Next Gen e Carpi-Bra, decisive in zona playoff e playout.
GIRONE C
Il duello tra Benevento e Catania resta il filo conduttore del girone. Intanto, il Trapani supera 2-0 la Cavese in uno scontro diretto pesantissimo in chiave salvezza. Successo anche per la Casertana sul Picerno e per l’Audace Cerignola contro il Casarano. Colpo esterno del Potenza sul campo del Latina grazie a un rigore nel recupero. Con ancora diverse gare da disputare, la 28ª giornata promette di incidere in modo significativo sulle ambizioni promozione e sulla lotta per evitare i playout.
SERIE C - 28ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocata
Novara-Giana Erminio 3-1
28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)
Alcione Milano-Pergolettese 1-0
32' Pirola (A)
Renate-Inter U23 2-1
14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)
Triestina-Cittadella 2-3
12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)
Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta
Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Alcione Milano 46*, Renate 45*, Cittadella 45*, Trento 44, Inter U23 40*, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Novara 35*, Giana Erminio 35*, AlbinoLeffe 33, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26,* Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4*
N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Già giocate
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0
Gubbio-Arezzo 0-1
54' Ravasio
Livorno-Pineto 1-0
37' Di Carmine
Torres-Vis Pesaro 0-0
Sabato 21 febbraio
Ravenna-Sambenedettese 1-0
35' Solini (R)
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Campobasso-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli
Ore 17:30 - Carpi-Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì
Riposa – Perugia
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 50*, Juventus Next Gen 39*, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Campobasso 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Guidonia Montecelio 32*, Forlì 30**, Carpi 29*, Bra 25*, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17**
N.B. - *una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Già giocate
Latina-Potenza 0-1
90'+4 [rig.] Castorani
Trapani-Cavese 2-0
75' Celeghin, 87' Winkelmann
Casertana-Picerno 2-1
3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza
Ore 14:30 - Catania-Giugliano
Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli
Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa
Già giocata
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 46*, Audace Cerignola 42*, Crotone 41, Monopoli 40, Casarano 36*, Team Altamura 36, Potenza 34*, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29*, Latina 28*, Trapani 28*, Cavese 28*, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22
N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva