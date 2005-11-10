Juventus, McKennie e Alajbegovic in gruppo: allenamento in corso, il punto

Weston McKennie resta il principale interrogativo in casa Juventus alla vigilia della partita di Europa League con l’AZ Alkmaar. Il centrocampista statunitense, dopo un riscaldamento a parte svolto insieme a Juan Cabal, si sta allenando - come anche il difensore - in questi minuti con il gruppo a disposizione di Luciano Spalletti. In gruppo anche Kerim Alajbegovic.

Aggregati al resto della squadra anche i giovani Merola, Owusu, Elimoghale (fresco di rinnovo) e Pagnucco. Spalletti non potrà contare su ben 11 calciatori assenti, tra infortuni ed esclusioni dalla lista: sono out Nico Gonzalez, Celik (che sta lavorando a parte su un altro campo della Continassa), Conceicao, Yildiz, Locatelli, Thuram e Grabara; fuori lista Zhegrova, Ekhator, Rugani e Milik.

La partita è in programma domani alle 21 ad Alkmaar, in Olanda. Alle 16.20 è in programma la conferenza stampa del tecnico olandese Lee-Roy Echteld, alle 19.10 quella di Luciano Spalletti.