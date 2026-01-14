Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Parlato: "Il Girone C di un altro valore. Coppa Italia? Ternana favorita ma occhio al Renate"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 11:49
Carmine Parlato, tecnico dal lunghissimo curriculum in Serie C è stato ospite di TMW Radio, all'interno della trasmissione 'A Tutta C' per analizzare i temi più caldi del campionato di terza serie:

Mister, 21 giornate in archivio. Nel Girone A il Vicenza corre spedito con 11 punti di vantaggio, mentre negli altri gironi regna l'incertezza: il Ravenna è calato e l'Arezzo si è ripreso la vetta. Il Girone C, invece, è un vero spot per la categoria con 5 squadre in pochi punti. È questo il miglior biglietto da visita della C attuale?
"Sono pienamente d'accordo. Il Girone C, senza nulla togliere agli altri, vanta piazze e blasoni storici. Da uomo del Sud posso dire che l'annata in questo girone è lunghissima e ricca di aspetti che ti segnano. Realtà come Catania, Salerno, Benevento e Crotone portano storia, passione e un numero incredibile di tifosi allo stadio. C'è un equilibrio raro: a differenza del Vicenza che ha "spaccato" il campionato nel Girone A, o dell'Arezzo che ha un piccolo margine, nel Girone C ci sono 5-6 squadre in 3-4 punti. Chi sarà più bravo, fortunato e costante nelle ultime 2-3 giornate vincerà il campionato".

Guardando la classifica, sembra esserci un solco tra le prime della classe e le altre in tutti i gironi. Possiamo quasi leggere questa spaccatura come una sorta di ritorno alla vecchia distinzione tra C1 e C2?
"È un'osservazione corretta. Mi chiedo cosa succederebbe se mettessimo tutte queste corazzate nello stesso girone: ne uscirebbe una seconda Serie B per peso e importanza delle piazze. Il divario è netto, dovuto sia ai budget sia alla storia delle società, ma anche alla scelta di molte squadre di puntare sul minutaggio dei giovani. Quando giocavo io, la divisione tra C1 e C2 era forse più formativa per la crescita dei ragazzi, ma oggi questo distacco è evidente".

Oggi iniziano le semifinali di Coppa Italia Serie C: Renate-Latina e Ternana-Potenza. La Ternana sembra la favorita, ma c'è un Latina rigenerato dalla cura Volpe e un Renate molto solido. Che sfide si aspetta?
"Sono quattro squadre importanti. Vorrei sottolineare il lavoro di Luciano Foschi al Renate: dopo aver vinto a Lecco sta facendo un campionato sopra le righe, è un allenatore che apprezzo moltissimo. Dall'altra parte c'è la Ternana del caro amico Fabio Liverani: nonostante le difficoltà societarie, si è calato nel progetto con umiltà e spirito di sacrificio per risollevare le sorti del club. Sulla carta la Ternana ha più qualità, ma io starei molto attento al Renate: in queste sfide chi sbaglia meno vola in finale".

C'è un giovane tecnico in questa Serie C che l'ha colpita particolarmente e che meriterebbe una chance importante?
"Ci sono ottimi profili, come Andreoletti del Padova, che propone un calcio propositivo e sta facendo parlare molto bene di sé. Tuttavia, io resto un po' "vecchio stampo": l'allenatore bravo è quello che alla fine porta a casa il campionato. Penso a Gallo del Vicenza: ha vinto campionati, sa gestire le situazioni difficili e ora sta andando a seimila. Oltre al calcio tattico o posizionale, contano l'esperienza e la gestione del gruppo. Prediligo i giovani, sì, ma quelli che sanno anche vincere i trofei".

