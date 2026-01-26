Ufficiale Ars et Labor Ferrara, esonerato Di Benedetto. In panchina arriva l'esperto Parlato

Dopo essere scivolata a -6 dalla capolista Mezzolara nel campionato di Eccellenza, la Ars et Labor Ferrara ha annunciato un cambio di allenatore sollevando dall’incarico Di Benedetto e affidandosi a un profilo di grande esperienza come Parlanto. Questi i due comunicati del club estense:

"Ferrara Calcio Ars Et Labor comunica che, dopo un’attenta e approfondita valutazione della situazione sportiva attuale, è stato deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Mister Stefano Di Benedetto. La Società desidera ringraziare il Mister per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati nel periodo trascorso insieme, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera".

"Ferrara Calcio Ars et Labor comunica di aver affidato la panchina della Prima Squadra a Carmine Parlato.

Nato a Napoli il 7 giugno 1970, Parlato vanta un importante passato da calciatore nel ruolo di terzino, avendo indossato – tra le altre – le maglie di Padova, Campobasso, Avellino, Mantova e Rovigo. Proprio a Rovigo, nel 2005, inizia la sua carriera da allenatore, conquistando immediatamente la promozione in Serie C2.

Nel corso del suo percorso in panchina ha ottenuto altre quattro promozioni dalla Serie D alla Serie C, rispettivamente con Pordenone (con cui ha vinto anche lo Scudetto Nazionale Dilettanti 2013/14), Padova, Rieti e Trento, nell’annata 2020/2021.

Nella seconda parte dello scorso campionato ha guidato il Treviso, chiudendo al secondo posto alle spalle del Dolomiti Bellunesi. Dopo la recente esperienza con la Sarnese, Mister Parlato ha scelto di sposare il progetto biancazzurro, firmando un contratto fino al termine della stagione.

Entrano a far parte dello staff tecnico di Mister Parlato il collaboratore Matteo Piraccini, il preparatore atletico Damiano Ansaloni e il preparatore dei portieri Simone Salatin".