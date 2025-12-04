…con Beppe Accardi
“La Fiorentina? Da quando è morto Joe Barone determinati equilibri sono venuti a mancare”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi.
I viola come possono rialzarsi?
“Bisogna stare uniti. Oggi non è facile. Devono remare tutti dalla stessa parte. La questione dell’allenatore è sempre un falso problema”.
In che senso?
“Se funziona la società, funziona anche l’allenatore. Comunque il campionato è lungo, può ancora succedere di tutto”.
Chi vincerà lo Scudetto?
“Dico Milan. Insieme al Napoli ha l’allenatore più intelligente del campionato italiano”.
Si avvicina gennaio. Che mercato sarà?
“Niente colpi esagerati. Ma mi aspetto innesti mirati dall’Inter. Dovrebbe fare tanto la Fiorentina. Il Napoli dipende dalla condizione fisica di certi calciatori. E la Roma non credo che toccherà molto”.
E la B?
“Ho sempre detto che una delle squadre favorite può essere il Venezia. Il Monza non mi convince ancora più di tanto. E occhio al Frosinone, come al Palermo”.
Pattarello dell’Arezzo uomo mercato: quale futuro?
“Ci sono delle squadre di B interessate. Vedremo nei prossimi giorni”.
