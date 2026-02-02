Ufficiale
Gubbio, il centrocampista Niang saluta: torna al Modena per fine prestito
Dopo 12 presenze in Serie C con il Gubbio il centrocampista Niang fa ritorno al Modena per fine prestito. Lo comunica il club umbro sui propri canali ufficiali:
As Gubbio 1910 comunica di aver interrotto il prestito del calciatore Ousmane Niang che rientra al Modena Fc.
A Ousmane il più sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrata in questo periodo in rossoblù e i migliori auguri per il proseguimento di questa stagione e della carriera in generale.
