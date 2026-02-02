Ufficiale
Cosenza, dal Trapani arriva Riccardo Palmieri a titolo definitivo
TUTTO mercato WEB
Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Trapani il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Palmieri. Il centrocampista si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.
Benvenuto nel branco, Riccardo
