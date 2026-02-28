Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Torino, D'Aversa: "Devo risollevare la squadra. Chi non capisce il momento, va fuori"

Torino, D'Aversa: "Devo risollevare la squadra. Chi non capisce il momento, va fuori"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:55Serie A
Emanuele Pastorella
Premi F5 per aggiornare la diretta

14.15 - Roberto D'Aversa presenta Torino-Lazio, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Il tecnico granata incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com. L'inizio della conferenza è previsto per le 14.30.

Ore 14.31 - Comincia la conferenza stampa di D'Aversa

Come ha trovato la squadra?
"Com'è giusto che sia, quando c'è un cambio di allenatore la squadra sa che non tutte le responsabilità erano soltanto dell'allenatore. Venivano da una sconfitta in uno scontro diretto, ora mi preme risollevare il morale"

Come deve giocare il suo centrocampo?
"Con personalità, dobbiamo mettere in difficoltà gli avversari. In questo momento abbiamo subito tanti gol, dobbiamo migliorare. Le caratteristiche dipendono anche dal sistema: si cerca il palleggio, forza e fisicità, oppure un giocatore che possa fare tutto"

Con che modulo giocherà?
"A gennaio è stato un fatto un mercato con il ds che ha dichiarato di voler andare avanti con il 3-5-2. Con il tempo, a me interessa l'interpretazione. Il sistema di gioco lo determinano i giocatori e gli avversari, dipende da tanti fattori. Nel calcio moderno, quando hai la palla oppure quando non ce l'hai, puoi ritrovarti a difendere a quattro. Cambiare concetti in una settimana non è semplice, ma bisogna continuare sugli aspetti positivi e migliorare quelli negativi"

Come sta vivendo questo nuovo esordio?
"Lo stato emozionale è lo stesso dell'altro giorno: sono orgoglioso, siamo arrivati con entusiasmo per cercare di scrivere una pagina di storia importante. Il mio pensiero è l'obiettivo finale, ragionare sulla partita di domani e di raggiungere l'obiettivo più velocemente possibile. Ho poco tempo per pensare ad altro"

Come sono andati questi allenamenti?
"Ho visto tanta applicazione. E c'è sempre stata massima attenzione: è una cosa importante, bisogna ritrovare lo spirito che impone la storia del club"

Ha visto giocatori consapevoli del rischio che il Toro sta correndo?
"Se ci fosse qualcuno che non l'ha capito, non farebbe più parte della squadra. Il mio avvento è successo anche per far sì che questo non accade: tutti ragionano sulle difficoltà, da quel punto di vista garantisco in prima persona che capto che qualcuno non capisca il momento, verrà tagliato fuori"

Com'è andato il confronto con gli ultras stamattina?
"E' stato un confronto civile, hanno voluto stimolare la squadra e ribadire di lottare per fare risultato. E' normale che, per raggiungere l'obiettivo, c'è un ambiente compatto e ci dessero una spinta, sarebbe meglio. Non entro nel merito delle decisioni, dobbiamo rimotivare i tifosi a venire allo stadio: dipende da noi, da noi e dalle prestazioni"

Sulla difesa...
"Terzini di ruolo ce ne sono pochi, è un lavoro di reparto e non sui riferimenti. Avessimo iniziato la preparazione, avremmo potuto lavorare sulla difesa. Ad oggi, lavorare di reparto con la difesa a quattro è più difficile. Formazione? Non l'ho decisa nemmeno io, valuto sempre all'ultimo. E' l'unica forma di rispetto che può fare l'allenatore nei loro confronti, tutti devono sentirsi pronti. Si determina sia dall'inizio sia subentrando"

Cosa possiamo aspettarci a centrocampo? Gineitis, Casadei o qualcosa di diverso?
"Vlasic è un giocatore completo, l'ho visto nelle gare contro la Roma. Quando fai la formazioni, ragioni anche sulla completezza e su cosa possa portarci vantaggi. Casadei è bravo negli inserimenti, Prati nel fraseggio, poi si sono giocatori completi come Vlasic che può fare tutti i ruoli. E anche Anjorin, l'anno scorso, in un sistema con due mediani e due trequartisti poteva fare entrambe le cose. Ogni allenatore deve mettere un giocatore nelle condizioni per esprimersi al meglio"

Notizie dall'infermeria?
"Adams sarà convocato: ieri ha fatto una parte con la squadra, anche oggi ha fatto tutto l'allenamento. Per il minutaggio, faremo valutazioni con lo staff: non possiamo permetterci ricadute"

Ha delle coppie in attacco?
"Tutti hanno le proprie caratteristiche. Per me, tutti quelli che abbiamo davanti possono giocare insieme: farli giocare tutti e tre è azzardato, ma nei due ho ampia scelta. Come a centrocampo ho giocatori che posso mettere sulla trequarti"

Parlava di lavorare anche sulle cose positive: quali sono?
"L'attenzione e la predisposizione nel cercare di fare ciò che chiediamo. E' normale che i giocatori si sentano responsabili di ciò che è successo: ho avuto anche io la sfortuna di ricevere un cambio di allenatore, ma non bisogna pensare che mandare via Baroni e prendere D'Aversa si risolva tutto. Questa è una squadra con 9 clean sheet, se hai determinazione e cattiveria molto probabilmente la posizione di classifica sarebbe diversa. Non vedo perché bisogna essere la peggior difesa con questi clean sheet"

Come sta Ilic? E come lo inquadra come ruolo?
"Nel 3-4-2-1 può essere uno dei due, a tre può fare la mezzala o il play: ha qualità e personalità. E' un giocatore importante, dobbiamo lavorare affinché trovi la condizione ottimale"

Gioca Prati?
"Il nome che vi regalo a centrocampo è Vlasic. Avete già ottenuto molto...(ride, ndr)"

Marianucci e Ismajli sono un pelo avanti rispetto agli altri difensori?
"Sicuramente partono avvantaggiati non per la formazione, ma perché sanno cosa chiedo io al reparto. Quando prepariamo la partita, non sempre quella successiva viene preparata allo stesso modo. Loro due hanno fatto l'anno scorso con me e sanno cosa chiedo, poi sta a loro dimostrare e convincermi a farli giocare dall'inizio"

Che partita sarà con la Lazio?
"E' una squadra che ha caratteristiche di Sarri, amano il palleggio e attaccano bene la profondità. Non sarà semplice, come tutte le partite di Serie A. Voglio vedere un Toro che abbia più voglia di vincere rispetto all'avversario"

Qualche giocatore in allenamento le ha fatto vedere qualcosa di diverso rispetto alle partite?
"Una cosa è vedere in tv e un'altra è allenare. E' lì che ti rendi di quanto un giocatore abbia qualità o meno. C'è potenziale, vengono raggiunte velocità impressionanti. Dal vivo mi ha impressionato ancora di più Vlasic, ora sta a me e allo staff tirar fuori il meglio dal singolo. Ma è la squadra che evidenzia il singolo"

Come ha ritrovato Anjorin?
"Ho parlato con lui ieri. Sulla gestione che è stata fatta qui non do giudizi, sono rispettosi dei ruoli. Lui ha una storia particolare, lo prendemmo ad Empoli e ha sempre fatto 6-7 partite: viene dal Chelsea, è forte e, se non è rimasto in quel club, è perché ha avuto dei problemi. L'anno scorso ha fatto 21 gare con me, un numero sostanziale. Dobbiamo lavorare con lui perché torni un giocatore importante"

Ore 14.55 - Termina la conferenza stampa di D'Aversa

Articoli correlati
Torino, l'effetto D'Aversa non può bastare. Camolese: "Ora serve l'aiuto dei tifosi"... Torino, l'effetto D'Aversa non può bastare. Camolese: "Ora serve l'aiuto dei tifosi"
Torino-Lazio, le probabili formazioni: D'Aversa all'esordio punta sul tandem Simeone-Zapata... Torino-Lazio, le probabili formazioni: D'Aversa all'esordio punta sul tandem Simeone-Zapata
Torino, confronto fra tifosi e giocatori. Il messaggio? Salvarsi prima del derby... Torino, confronto fra tifosi e giocatori. Il messaggio? Salvarsi prima del derby con la Juve
Altre notizie Serie A
Torino, D'Aversa: "Devo risollevare la squadra. Chi non capisce il momento, va fuori"... Live TMWTorino, D'Aversa: "Devo risollevare la squadra. Chi non capisce il momento, va fuori"
Como, tutti con Addai. Maglia celebrativa dopo il grave infortunio: "Forza Jay" TMWComo, tutti con Addai. Maglia celebrativa dopo il grave infortunio: "Forza Jay"
Cagliari ripreso dal Parma, l'ex Cornacchia: "Ma può arrivare una salvezza tranquilla"... Cagliari ripreso dal Parma, l'ex Cornacchia: "Ma può arrivare una salvezza tranquilla"
Como, Nico Paz in panchina. Fabregas: "Solo una scelta, tutto ok. Pensiamo al Lecce"... Como, Nico Paz in panchina. Fabregas: "Solo una scelta, tutto ok. Pensiamo al Lecce"
Lecce, Trinchera: "Difesa a 3? Col Como è difficile, conta la prestazione del gruppo"... Lecce, Trinchera: "Difesa a 3? Col Como è difficile, conta la prestazione del gruppo"
La Roma ospita la Juve con 4 punti di vantaggio. Gasperini: "Ma si deciderà tutto... La Roma ospita la Juve con 4 punti di vantaggio. Gasperini: "Ma si deciderà tutto molto più avanti"
Como, Van der Brempt: "Se vogliamo stare in alto, dobbiamo vincere e giocare bene"... Como, Van der Brempt: "Se vogliamo stare in alto, dobbiamo vincere e giocare bene"
Lecce, Coulibaly: "Speriamo di ottenere punti, l'obiettivo è farne il più possibile"... Lecce, Coulibaly: "Speriamo di ottenere punti, l'obiettivo è farne il più possibile"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
1 Roma-Juventus, le probabili formazioni: Dybala recupera e gioca, torna titolare anche Bremer
2 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
3 Inter-Genoa, le probabili formazioni: Bonny accanto a Thuram, De Rossi si affida a Baldanzi
4 Torino-Lazio, le probabili formazioni: D'Aversa all'esordio punta sul tandem Simeone-Zapata
5 Cremonese-Milan, le probabili formazioni: Allegri non rinuncia ai diffidati in vista del derby
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 27^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 La Roma ospita la Juve con 4 punti di vantaggio. Gasperini: "Ma si deciderà tutto molto più avanti"
Immagine top news n.2 Torino, confronto fra tifosi e giocatori. Il messaggio? Salvarsi prima del derby con la Juve
Immagine top news n.3 Oggi si riunisce l'IFAB, che ha recepito il messaggio: lotta a perdite di tempo e simulatori
Immagine top news n.4 Serie A, le probabili formazioni di tutte le gare valide per il 27° turno di Serie A
Immagine top news n.5 Champions League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul percorso dell'Atalanta
Immagine top news n.6 Europa League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul derby fra Roma e Bologna
Immagine top news n.7 Bentornato Folorunsho: gol da centrocampo al rientro dopo due mesi. E quel bacio di Pisacane
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.2 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.3 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.4 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, D'Aversa: "Devo risollevare la squadra. Chi non capisce il momento, va fuori"
Immagine news Serie A n.2 Como, tutti con Addai. Maglia celebrativa dopo il grave infortunio: "Forza Jay"
Immagine news Serie A n.3 Cagliari ripreso dal Parma, l'ex Cornacchia: "Ma può arrivare una salvezza tranquilla"
Immagine news Serie A n.4 Como, Nico Paz in panchina. Fabregas: "Solo una scelta, tutto ok. Pensiamo al Lecce"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Trinchera: "Difesa a 3? Col Como è difficile, conta la prestazione del gruppo"
Immagine news Serie A n.6 La Roma ospita la Juve con 4 punti di vantaggio. Gasperini: "Ma si deciderà tutto molto più avanti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini perde Bracaglia per la gara di Catanzaro: le condizioni del difensore
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Da Monza-Entella a Pescara-Palermo, le formazioni ufficiali di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Segna Moncini e il Bari fa (quasi) sempre punti: la carta vincente di Longo nella lotta salvezza
Immagine news Serie B n.5 Bari, Esteves: "Abbiamo lasciato l’immagine di una squadra vera, che ha lottato fino alla fine"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, due grandi passi indietro: i tifosi fischiano e il calendario fa paura
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giana Erminio, Espinal: "Sognavo una vittoria di gruppo, è più bella la realtà del sogno"
Immagine news Serie C n.2 Pergolettese, Tremolada: "C'era bisogno di una svolta, ma non abbiamo fatto ancora niente"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana-Catania, i convocati di Cosmi: assenti Inglese, Carriero, Brancolini e Boncori
Immagine news Serie C n.4 Pergolettese, Tacchinardi: "Prova di maturità fantastica e faccio i complimenti ai ragazzi"
Immagine news Serie C n.5 Catania, Toscano: "Salernitana costruita per stare al vertice, serve convinzione e fiducia"
Immagine news Serie C n.6 Novara, Dossena: "I ragazzi ci hanno creduto. Ci sta che qualche elemento fosse sottotono"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Milan, un tabù lungo più di trent'anni: rossoneri a caccia del colpo allo Zini
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.2 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…