Frosinone, Alvini perde Bracaglia per la gara di Catanzaro: le condizioni del difensore
Un'assenza dell'ultima ora per Massimiliano Alvini. Il Frosinone scenderà in campo domani alle ore 15. Una partita importante per la formazione gialloazzurra che è ancora in lotta per la promozione diretta e soprattutto in caso di vittoria potrebbe andare a -1 dal Monza capolista in attesa però della partita di oggi del Venezia di Giovanni Stroppa. Il mister della formazione laziale non avrà a disposizione Gabriele Bracaglia.
Il difensore infatti non prenderà parte alla trasferta in terra calabrese per un problema fisico. Il classe 2003, che in stagione ha collezionato 25 presenze con quattro reti segnate e due assist, non sarà della partita a causa di una sindrome retto-aduttoria, ovvero pubalgia.
