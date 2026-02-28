Doccia ghiacciata al Sinigaglia: Coulibaly fredda Butez, 1-0 del Lecce sul Como
Il Como va sotto al Sinigaglia, incornata vincente di Lassana Coulibaly. Banda punta sulla sinistra, rientra e trova un traversone al bacio per l'incornata del numero 29 del Lecce: 1-0 sulle rive del Lago, doccia ghiacciata per i lariani.
