Torino, squadra a rapporto dei tifosi. D'Aversa conferma: "Confronto civile"

Nel corso della conferenza stampa (leggi qui tutte le sue dichiarazioni) tenuta alla vigilia della sfida contro la Lazio il nuovo tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, ha confermato che la squadra ha avuto un confronto con un gruppo di tifosi, che ha chiesto ai granata di lottare maggiormente per ottenere la salvezza. Di seguito le sue parole.

Com'è andato il confronto con gli ultras stamattina?

"E' stato un confronto civile, hanno voluto stimolare la squadra e ribadire di lottare per fare risultato. E' normale che, per raggiungere l'obiettivo, c'è un ambiente compatto e ci dessero una spinta, sarebbe meglio. Non entro nel merito delle decisioni, dobbiamo rimotivare i tifosi a venire allo stadio: dipende da noi, da noi e dalle prestazioni".

Come sta vivendo questo nuovo esordio?

"Lo stato emozionale è lo stesso dell'altro giorno: sono orgoglioso, siamo arrivati con entusiasmo per cercare di scrivere una pagina di storia importante. Il mio pensiero è l'obiettivo finale, ragionare sulla partita di domani e di raggiungere l'obiettivo più velocemente possibile. Ho poco tempo per pensare ad altro"

Come sono andati questi allenamenti?

"Ho visto tanta applicazione. E c'è sempre stata massima attenzione: è una cosa importante, bisogna ritrovare lo spirito che impone la storia del club"