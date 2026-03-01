Perugia, Tedesco: "C'è stato un confronto con la società. Ma è giusto metterci la faccia"

Dopo la sconfitta casalinga contro il Pineto, il tecnico del Perugia Giovanni Tedesco ha commentato in conferenza stampa: "C’è stato un confronto con la società. Ma è giusto metterci la faccia - riporta CalcioGrifo.it -. Se avessi la percezione che i giocatori non sono dalla mia parte, non starei qui e non continuerei proprio perché voglio bene a questa maglia e a questo club. Ci sono aspetti in cui la squadra ha perso, determinazione, autostima, fiducia. Per questo bisogna parlare meno, lavorare e cercare di tirare fuori il massimo da questi giocatori. Poi c’è un club che decide il meglio per il Perugia, io vado avanti a testa bassa e fino a quando sarò l’allenatore cercherò di fare il massimo.

“Intendevo che entro il 9 marzo potevamo tirarci fuori ma vorrà dire che andremo a giocarcela fino alla fine. Non c’è tempo, i problemi vanno risolti nel più breve tempo possibile. ho chiesto alla società di fare un ritiro per preparare queste prossime partite fondamentali. La squadra la sento mia, fino a pochi minuti fa me lo hanno testimoniato i giocatori. Testa bassa e lavorare. E andare a vincere a Livorno. Magari isolandoci dalla gente che giustamente è arrabbiata e delusa, meglio lavorare e stare insieme.

Abbiamo preso gol su rimessa laterale, non siamo stati perfetti nella fase difensiva. Nel secondo tempo ho cercato di dare più coraggio mettendo qualche giocatore più offensivo. Cercheremo i motivi. A nove partite dalla fine stare lì e subire gli avversari non serve. Tutto vero quello che dite, devo essere bravo io a trovare la chiave per riprendere il cammino smarrito in termini di identità, condizione e atteggiamento mentale. Se la società mi dà la possibilità del ritiro, e credo di sì, ne sarò contento".